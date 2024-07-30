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Neslihan Yiğit Arın'dan ilk galibiyet

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#Paris 2024#Badminton#Neslihan Yiğit Arın
Neslihan Yiğit Arından ilk galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 12:14

Olimpiyat Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Perulu Ines Lucia Castillo'yu 2-0 yendi ve Paris'teki ilk galibiyetini aldı.

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La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ikinci maçında Perulu Ines Lucia Castillo ile karşılaştı.

Rakibini 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 yenen Neslihan Yiğit Arın, Paris 2024'teki ilk galibiyetini elde etti.

Neslihan'ın bir üst tura çıkma şansı, Japon Aya Ohori ile Ines Lucia Castillo arasındaki maçın ardından belli olacak.

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#Paris 2024#Badminton#Neslihan Yiğit Arın

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