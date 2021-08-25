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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 11:47 | Son Güncelleme:

Nesim Turan, Abdullah Öztürk ve Kübra Korkut Tokyo 2020'de ilk maçlarını kazandı

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Nesim Turan, Abdullah Öztürk ve Kübra Korkut Tokyo 2020'de ilk maçlarını kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan ve Abdullah Öztürk; tek kadınlar (Sınıf 7) B Grubu'nda Kübra Korkut ilk maçlarından galip ayrıldı.

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Nesim Turan, D Grubu'nda Şilili Cristian Gonzalez ile karşılaştı.
Nesim Turan, rakibini 11-7, 11-3 ve 11-4'lük setlerle 3-0 yendi.

A Grubu'nda mücadele eden Abdullah Öztürk ise Endonezyalı Adyos Astan karşısında 11-8, 6-11, 11-3 ve 11-7'lik setlerle 3-1 galip geldi.

Milli sporcular, gruptaki ikinci maçlarına yarın TSİ 03.00'te çıkacak. Nesim Turan ile Çinli Yan Zhang, Abdullah Öztürk ile Polonyalı Rafal Lis karşılaşacak.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 7) B Grubu'nda Kübra Korkut, Norveçli Nora Korneliussen'i 3-0 yendi.

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Kübra Korkut, B Grubu'nda Korneliussen ile karşılaştı.
Milli sporcu, rakibini 11-5, 11-4 ve 11-8'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Kübra, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 10.40'ta Rusya Paralimpik Komitesi'nden Viktoriia Safonova ile mücadele edecek.

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