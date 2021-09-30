Nesibe Aydın ve Galatasaray, Cosmos CUP'a galibiyetle başladı

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Turnuvanın ilk maçında Nesibe Aydın, Antalya 07 Basketbol karşısında rahat bir oyun sonrası 82-44’lük skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Özellikle Katsiaryna Snytsina’nın sahanın her alanında üstün performansı ve ona ayak uyduran Meltem Yıldızhan, Jessica Thomas ve Gülşah Bıçakçı’yla farkı 20 sayı ve üzerinde tuttu. Kadınlar Süper Ligi’nin yeni temsilcisi Antalya 07 Basketbol’da Luca Ivankovic, İlsu Darıcıoğlu ve Gamze Takmaz ile direnmeye çalışsa da farklı mağlubiyete engel olamadı.

Günün ikinci maçında ise kazanan taraf özellikle ikinci yarıda zorlansa da Galatasaray oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Tina Krajisnik ve Anete Steinberga ile etkili olan Sarı-kırmızılılar ilk çeyrekte 16-21 üstünlük sağladılar. Özellikle ribauntlarda başarılı olan Galatasaray ikinci çeyreği 15-21 ilk yarıyı da 31-42 önde kapadı. İzmit Belediyesi’nde Nirra Fields 11 Sayı, Gabriella Marginean 11 Sayı, İdil Türk 7 sayıyla oynarken, takım olarak sadece 10 ribaunt alabildiler.

Galatasaray’da ise Steinberga 11 sayı, 5 rib, 3 ast, Krajisnik 12 sayı, 6 rib, Pelin 11 sayı, 3 Rib, ürettiler.

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İkinci yarıya iki takım da savunmada daha sert başladı. Boyalı alanda Tina ve Anete ikilisini durdurmaya çalışan İzmit, bu sefer Melis Gülcan, Merve Aydın’dan sayılar yedi.

Galatasaray ise özellikle bu çeyrekte art arda top kayıpları yaparak temposunu bulamadı. Böylece 3. Çeyrek 13-13 eşitlik ve Galatasaray’ın 44-55’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Son çeyrekte İzmit ekibinde Viktoria Mircheva oyuna ağırlık koymaya çalışsa da Galatasaray savunma direncini korudu ve rakibinin sadece 12 sayı atmasına izin verdi. Karşılaşmayı 71-56’lık skorla Galatasaray kazanmış oldu.

Turnuva 2. Gün Programı:

30 Eylül 2021 | Perşembe

14:00 | Antalya 07 Basketbol – İzmit Belediyespor

16:30 | Galatasaray – Nesibe Aydın

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