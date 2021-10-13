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Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı'nın ilk Avrupa heyecanı

#Nesibe Aydın#Basketbol#FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımının ilk Avrupa heyecanı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ilk haftasında yarın D Grubu mücadelesinde bir diğer Türk temsilcisi Bellona Kayseri Basketbol'u konuk edecek Nesibe Aydın'ın başantrenörü Erman Okerman, "Yeni tecrübe ettiğimiz FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak." dedi.

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Okerman, Bellona Kayseri Basketbol maçı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geçen sezon ilk kez mücadele ettikleri Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu üçüncü sırada bitirdiklerini, play-off'ta yarı final oynadıklarını ve FIBA Avrupa Kupası'na katılma hakkı elde ettiklerini hatırlatan Okerman, kulübün kendilerine iyi imkanlar sağladığı için bu başarıları yakaladıklarını söyledi.

Geçirdikleri kötü günlerde başkan Mirkan Aydın ve yönetim kurulunun her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Okerman, "Başarının en büyük etkenlerinden biri aile ortamı, aidiyet duygusu ve bizlere verilen destek. Biz çalışmaya inanırız. Şunu açıkça söyleyeyim, bazı sporcular yeni sezonda bizim antrenman düzenimizden ötürü buraya gelmek istemedi. Ölümüne çalışmıyoruz ama tam kıvamında, çok iyi çalışıyor, iyi hazırlanıyoruz. Başarının bir diğer ayağının da bu olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

- "Hiçbir zaman rakiplerimize eş değer ya da uçurum bütçelerle yola çıkmadık"

Okerman, takımın iskeletini korumanın yanında iyi transferler de yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kurduğum takımdan çok memnunum. Bütçemiz doğrultusunda iyi yerli ve yabancı oyuncuları alma şansı yakaladık. Hiçbir zaman rakiplerimize eş değer ya da uçurum bütçelerle yola çıkmadık. Özellikle daha iyi oyuncu olmaya ve daha büyük başarı yakalamaya aç 4 yeni transferimiz var. İskeletimizle iyi harmanlayabilirsek oldukça başarılı olabileceğimize inandığımız bir takım kurduk. Takımımızı geçen seneye nazaran daha geniş rotasyonla, daha çok yönlü oyunculardan kurduğumuza inanıyorum. İki kulvarda da yürüyeceğimizi düşünüyorum."

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Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımının ilk Avrupa heyecanı


- "Avrupa Kupası her zaman prestijdir"

Bu sene mücadele edecekleri FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın heyecanını yaşadıklarını ve ilk maçlarında Bellona Kayseri Basketbol ile karşılaşacaklarını anlatan Okerman, şunları kaydetti:

"Avrupa Kupası her zaman prestijdir. Bütün organizasyonları heyecanlandırır. Avrupa Kupası deplasmanları başka bir serüvendir, yolculukları çok zordur. Bizi ilk etapta bekleyen çok sıkı ve inanılmaz kötü bir fikstür var. 24 günde 8 maç oynayacağız. Bu maçlardan 5'i deplasman, 3'ü Avrupa Kupası arka arkaya deplasman. Bu süreç bizi çok zorlayacak. Bütün fiziki hazırlıklarımızı yarın başlayacak Avrupa Kupası başlangıcına göre yaptık. İnşallah en iyi halimizle turnuvaya girmek istiyoruz. 24 gün 8 maçlık serüvende en yüksek galibiyet sayısını elde etmek istiyoruz. Avrupa Kupası'nda ilk grupta 6 maç oynayacağız. Dördünü bu süreçte oynuyoruz. Bu maçları kazanırsak kendimizi otomatikman yukarı atmış olacağız. Yeni tecrübe ettiğimiz Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak."

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#Nesibe Aydın#Basketbol#FIBA Kadınlar Avrupa Kupası