Nesibe Aydın: 74 - Galatasaray: 76
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 76-74 yendi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi -Nesibe Aydın: 74 - Galatasaray: 76
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Aytuğ Ekti, Murat Ciner, Mesut Öztürk
Nesibe Aydın: Snytsina 20, Büşra Akgün 4, Peddy 9, Melike Tuğba Oral 6, Hebard 28, Merve Uygül 3, Hülya Çoklar 4, Simon
Galatarasay: Asena Yalçın 5, Meltem Yıldızhan 7, Prints 8, Steinberga 8, Russell 15, Cansu Köksal 2, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Holingsvorth 7, Whitcomb 11
1. Periyot: 14-17
Devre: 25-44
3. Periyot: 45-61