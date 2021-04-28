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Basketbol
AA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 18:12 | Son Güncelleme:

Nesibe Aydın 73-81 Galatasaray (Seride durum 2-1'e geldi)

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Nesibe Aydın 73-81 Galatasaray (Seride durum 2-1'e geldi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 81-73 mağlup etti.Bu sonuçla Galatasaray, seride 2-1 öne geçti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 81-73 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray, seride 2-1 öne geçti.

Eşleşmede üç galibiyete ulaşan taraf finale yükselecek ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.

Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Erşan Kartal, Murat Ciner, Ozan Gönen
Nesibe Aydın: Snytsina 13, Merve Uygül 11, Büşra Akgün 11, Peddy 18, Hebard 16, Hülya Çoklar 4, Simon
Galatasaray: Asena Yalçın 6, Cansu Köksal, Prints 11, Steinberga 30, Holingsvorth 13, Meltem Yıldızhan 2, Miray Balotu, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 10, Arifecan Vardar, Russell 4, Hruscakova 5
1. Periyot: 17-20
Devre: 34-45
3. Periyot: 66-57
Beş faulle çıkan: 37.22 Steinberga (Galatasaray)

Nesibe Aydın 73-81 Galatasaray (Seride durum 2-1e geldi)

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