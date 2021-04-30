Nesibe Aydın: 68 - Galatasaray: 58
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. maçında Nesibe Aydın, Galatasaray'ı 68-58 mağlup ederek seride 2-2 eşitliği sağladı.
Finale yükselecek takımın belli olacağı serinin 5. maçı, 3 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak.
Eşleşmede üç galibiyete ulaşan taraf, finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - Nesibe Aydın: 68 - Galatasaray: 58 - Nesibe Aydın, yarı final serisinde durumu 2-2'ye getirdi
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Turgut Işık, Yiğit Gönültaş
Nesibe Aydın: Snytsina 13, Merve Uygül 15, Büşra Akgün 3, Peddy 21, Hebard 8, Hülya Çoklar Asarcıklı 8, Simon
Galatasaray: Meltem Yıldızhan 2, Pelin Derya Bilgiç 11, Prints 10, Steinberga 8, Russell 13, Asena Yalçın 5, Holingsvorth 9, Miray Balotu, Cansu Köksal, Sude Yılmaz, Hruscakova
1. Periyot: 17-12
Devre: 32-29
3. Periyot: 49-48