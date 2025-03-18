Nesibe Aydın 57-97 Fenerbahçe Opet maç özeti (ING Kadınlar Türkiye Kupası)

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Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 40 sayı farkla 97-57 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Orkun Yurttaş, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 5, Wheeler 8, Merve Arı 4, Nared 14, Serfa 6, Wallace, Sevgi Tonguç 5, Merve Uygül 4, İlayda Güner 8, Elif Çayır 3
Fenerbahçe Opet: Allemand 12, Sevgi Uzun 6, Williams 16, Meesseman 17, Sabally 16, Alperi Onar 7, Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 8, İdil Saçalır 7, Selen İrem Baş 1, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz
Devre: 29-51