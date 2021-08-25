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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Nergiz Altıntaş, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda ilk maçını kaybetti

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Nergiz Altıntaş, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda ilk maçını kaybetti

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde tekerlekli sandalye masa tenisinde kadınlar klas 3 kategorisi A Grubu'nda Nergiz Altıntaş, İsveçli Anna Carin Ahlquist'e 3-1 yenildi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Nergis, ilk maçında 2012 Londra'da altın, 2016 Rio'da ise bronz madalyası bulunan 49 yaşındaki Ahlquist'le karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk seti 11-1 kaybeden Nergiz, ikinci seti 11-7 alarak maçta durumu 1-1'e getirdi. İsveçli raket, üçüncü seti 11-4, dördüncü seti ise 11-3 alarak, milli sporcu karşısında müsabakayı 3-1 kazandı.

Nergiz, ikinci maçında yarın TSİ 14.00'da Tayland'dan Dararat Asayut'la karşılaşacak.

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