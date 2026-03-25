Neredesin Icardi?

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 07:00

G.Saray'da 5 günlük tatil biterken Arjantinli golcü idmanda olması gereken gün arayıp izin istedi. Yedek kaldığı maçlarda ısınmayan, Liverpool’da oyuna girmek istemeyen İcardi, Trabzon hazırlıklarına katılmazken ne zaman döneceği de merak konusu...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool maçının ardından teknik direktör Okan Buruk’un takıma verdiği 5 günlük izin dün sona ererken, G.Saray, milli aradan sonraki Trabzonspor maçının hazırlıklarına 1 oyuncusundan yoksun başladı. Verilen izinde kızlarını görmek için ülkesi Arjantin’e giden İcardi dünkü çalışmada yer almadı. Yıldız futbolcunun antrenmanda olması gereken günde teknik ekipten ekstra izin talebinde bulunduğu da ortaya çıktı.

KONTRATI SEZON SONU BİTİYOR

Kolundaki kırık nedeniyle operasyon geçiren ve en az 1 ay takımdan uzak kalması beklenen Osimhen’in yokluğunda Cimbom’un en büyük gol umudu olan İcardi’nin tavrı şaşkınlık yarattı. G.Saray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan 33 yaşındaki futbolcunun dönüş tarihi bilinmezken bu sezon yedek kaldığı maçlardaki tavrı ile de tepki çekti.

OYUNA GİRMEYE KAAN İKNA ETTİ

E. Frankfurt maçının yanı sıra 1-0 kazanılan ilk Liverpool karşılaşmasında da yedek kaldığı için ısınmaya çıkmayan İcardi oyuncuların taraftarlarla yaptığı galibiyet kutlamasına da katılmadı. İcardi 1-1’lik Beşiktaş derbisi ve İstanbul’daki Juventus maçlarında da ısınmaya çıkmadı. Liverpool rövanşında Lang sakatlanınca oyuna girmek istemedi, Kaan Ayhan’ın ikna etmesi sonrası maça dahil oldu.

Icardi bu sezon istediği süreleri bulamasa da 24 maçta attığı 13 golle ligin en skorer 4 isminden biri. 33 yaşındaki yıldız 77.6’da bir ağları sarsarken gol atma sıklığında da ligin lideri durumunda.

