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Nereden nereye! Messi gitti, Barcelona averaj takımı oldu!

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Nereden nereye Messi gitti, Barcelona averaj takımı oldu

Şampiyonlar Ligi'nde her dönem öne çıkan birkaç favoriden biri olan Barcelona, sportif açıdan tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Katalanlar için gelecek de pek iç açıcı gözükmüyor. Devler Ligi'nde ilk maçta evinde Bayern'den fark yiyen Barça, bu kez aynı tarifeyi Portekiz'de yaşadı.

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Spor Arena Detay - Şampiyonlar Ligi'nin her zaman baş favorilerinden gösterilen Barcelona tarihinin en zor dönemini yaşıyor. İlk maçta evinde Bayern Münih'e 3-0 mağlup olan Katalanlar, E Grubu'nun ikinci maçında diğer maçında Benfica'ya konuk oldu.

Portekiz ekibi, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi rahat şekilde 3-0 kazandı. Benfica'nın gollerini 3 ve 79. dakikalarda Darwin Nunez ile 69. dakikada Rafa Silva kaydetti. Barcelona, iki maç sonunda puan elde edemeyerek grupta son sırada kaldı.

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DEVLER LİGİ'NDE AVERAJ TAKIMI OLDU

Barcelona, -6 ile diğer gruplar baz alındığında da en kötü averaja sahip ikinci takım oldu (Malmö -7). Messi'nin ayrılığı sonrası kadro kalitesi yukarı çekemeyen ve güç kaybeden Barcelona'nın Benfica karşısındaki 11'i şu şekildeydi;

Ter Stegen; Eric García, Araujo, Piqué; Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Busquets, Pedri, Dest; Luuk De Jong, Depay.

Nereden nereye Messi gitti, Barcelona averaj takımı oldu

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LİGDE DE DURUM SIKINTILI

Barcelona La Liga'da şu ana dek çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Mevcut puan durumunda 6. sırada yer alan Katalanlar'da kötü gidişatın faturası Ronald Koeman'a kesilebilir.

Granada ve Cadiz maçları sonrası eleştirilerin hedefindeki Hollandalı çalıştırıcı için çanlar çalarken, ayrılık kararı kimseyi şaşırtmayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 5-0
Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya): 3-0
Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya): 2-1
Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya): 1-1
Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa): 2-1
Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 1-0

 

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