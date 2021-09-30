Nereden nereye! Messi gitti, Barcelona averaj takımı oldu!

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Spor Arena Detay - Şampiyonlar Ligi'nin her zaman baş favorilerinden gösterilen Barcelona tarihinin en zor dönemini yaşıyor. İlk maçta evinde Bayern Münih'e 3-0 mağlup olan Katalanlar, E Grubu'nun ikinci maçında diğer maçında Benfica'ya konuk oldu.

Portekiz ekibi, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi rahat şekilde 3-0 kazandı. Benfica'nın gollerini 3 ve 79. dakikalarda Darwin Nunez ile 69. dakikada Rafa Silva kaydetti. Barcelona, iki maç sonunda puan elde edemeyerek grupta son sırada kaldı.

DEVLER LİGİ'NDE AVERAJ TAKIMI OLDU



Barcelona, -6 ile diğer gruplar baz alındığında da en kötü averaja sahip ikinci takım oldu (Malmö -7). Messi'nin ayrılığı sonrası kadro kalitesi yukarı çekemeyen ve güç kaybeden Barcelona'nın Benfica karşısındaki 11'i şu şekildeydi;



Ter Stegen; Eric García, Araujo, Piqué; Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Busquets, Pedri, Dest; Luuk De Jong, Depay.





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LİGDE DE DURUM SIKINTILI

Barcelona La Liga'da şu ana dek çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Mevcut puan durumunda 6. sırada yer alan Katalanlar'da kötü gidişatın faturası Ronald Koeman'a kesilebilir.

Granada ve Cadiz maçları sonrası eleştirilerin hedefindeki Hollandalı çalıştırıcı için çanlar çalarken, ayrılık kararı kimseyi şaşırtmayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 5-0

Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya): 3-0

Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya): 2-1

Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya): 1-1

Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa): 2-1

Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 1-0