Neom, Barış Alper için harekete geçti! Resmi ilgi yazısı gönderdi

#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Suudi Arabistan
Neom, Barış Alper için harekete geçti Resmi ilgi yazısı gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 07:00

Suudi Arabistan ekibi NEOM, Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için devreye girdi. Arap ekibi, sarı-kırmızılı kulübe ilgi yazısı gönderdi.

Gaziantep'te 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz için G.Saray’ın yurt dışından kapısı çalındı.

NEOM'DAN G.SARAY'A İLGİ YAZISI

Ancak milli oyuncunun beklentilerinin aksine bu hamle Premier Lig ya da Avrupa’nın bir başka takımından değil Suudi Arabistan’dan geldi. NEOM kulübü milli futbolcu için G.Saray’a ilgi yazısı gönderdi.

HEDEF 45-50 MİLYON EUROYA SATMAK

Sarı kırmızılıların beklentisi Barış Alper’i Avrupa’dan bir kulübe 40 milyon Euro’ya satmak. Ancak NEOM’un ilgisi sonrası G.Saray’ın beklentisinin 45-50 milyon Euro’yu çıktığı öğrenildi. Transferde Barış Alper’in tavrı belirleyici olacak.

KEÇiÖRENGÜCÜ BARIŞ iÇiN TAKiPTE

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz’ın olası transferinde sonraki satışından yüzde 20 pay hakları için Galatasaray’dan kimseyle görüşmediklerini söyledi. Ekol TV’ye konuşan Tahiroğlu ”Galatasaray’ın Barış Alper’i satmayı düşünmediğini biliyorum” derken sarı kırmızılıların hedeflediği 40 milyon Euro’luk bonservisin gerçekleşmesi durumda hak edecekleri 8 milyon Euro için pazarlık yapmayacağını ifade etti.

