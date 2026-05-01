Nene'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız futbolcu ameliyat masasına yatacak

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 16:41

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de Nene, artan ağrıları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Başakşehir'i konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilere Dorgeles Nene'den kötü haber geldi.

AMELİYAT OLMASI BEKLENİYOR!

TRT Spor'un haberine göre; 23 yaşındaki futbolcuda tespit edilen sporcu fıtığı nedeniyle ağrıları arttı. Nene için Münih'te alternatif tıp denendi ancak sonuç alınamadı.

Ameliyat olması beklenen Malili futbolcu yarın akşamki Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

PERFORMANSI

Dorgeles Nene bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 25 maçta 10 gol atıp 7 de asist yaptı.

