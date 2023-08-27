Nenad Bjelica: Kulüpten daha büyük hiçbir isim yok

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Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Nenad Bjelica, Çaykur Rizespor'un hak ettiği bir galibiyet aldığını belirterek, “Birçok gol pozisyonundan yararlanamadık. Maç farklı şekilde bitebilirdi. Maçın skoru daha farklı olabilirdi. Maçın genelinde iyi ve kötü anlarımız vardı. İlk yarıda golleri yedikten sonra rakibimizin ilk tehlikeli atağının golle sonuçlanması endişe ve siniri beraberinde getirdi. İkinci yarıya iyi başladık, golü de bulduk aslında ama maçın en iyi olduğumuz anlarında üçüncü golü kalemizde gördük. Buna rağmen takım mücadele etti, maçı çevirebileceğine inandı ama maç istemediğimiz bir skorla bitti. Takımda 10 yeni oyuncumuz var ve takıma alışmaya çalışıyorlar. Bunlar için bir süreç gerekecektir ama şu an yapmamız gereken çalışmak ve takımı hak ettiği yere ulaştırmak” diye konuştu.

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"UMUT ELİNDEN GELEN MÜCADELEYİ VERİYOR"

Umut Bozok'un performansına dair açıklamalarda bulunan Bjelica, şunları kaydetti:

"Milli takımda oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Ona ya da Polonya Ligi’nde oynamış genç bir santrfor oyuncusuna bu tür bir baskı yapılmasını adaletsiz buluyorum. Umut belki en iyi formunda olamayabilir ama bu hem kendi kariyeri hem insani olarak bakınca onu baskı altına almak doğru değil. Bir Türk oyuncunun neden herkes tarafından bu kadar değersizleştirildiğini anlayamıyorum. Umut elinden gelen mücadeleyi veriyor. Kötü bir maç çıkardığında hemen baskının geldiği durumda onun üzerinde yarattığı yıkımı ben her gün telafi etmek, inşa etmek zorundayım. Örneğin aramızda olmayan Maxi Gomez’in 8 maçlık süreçte attığı gol sayısı sıfır veya Trezeguet de 8 maçlık süreçte 6 gol atmıştı. Umut sezon öncesi kampında çok iyiydi. Belki bugün en iyi gününde değildi ama onun gibi en iyi maçını çıkarmayan 5-6 tane daha oyuncumuz vardı. Neden Umut Bozok olduğunda bu kadar baskı oluşturuluyor? Bakasetas’a ise bazen biraz daha defansif anlamda görev verdiğim anlar olabiliyor, ikinci yarı Kourbelis ile beraber görev aldılar. Bu maçtan önce ve diğer maçlarda ise ön taraftaydı yani aynı roldeydi."

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"BENİM İŞİM TAKIM RUHUNU OLUŞTURABİLMEK"

Hırvat hoca, takım ruhuna katkı sağlamayan oyuncularla çalışmayacağını belirterek, “Kazanma arzusu her zaman olacak, hiçbir zaman eksik olmayacak. Rakibimiz ve bizi değerlendirdiğinizde onlar takım olmayı başardı ve daha çok takım gibi gözüktü. Biz bugün takım ruhunu gösteremedik. O inancı gösteremedik. Aramıza katılan birçok genç oyuncular var, adapte olabilmesi ve Trabzonspor seviyesine çıkması için sabır göstermeliyiz. Onlar geleceği olan oyuncular. Onların da öğrenmeleri gereken çok şey var. Aramıza katılan 10 yeni oyuncu var, onların da o ritme ayak uydurabilmeleri için zaman gerekiyor. Yapacağımız çalışmalarda takım ruhunu göstermemiz gerekiyor. Aynı otobüsün içerisindeki 11 kişiden takım oluşturamazsınız, bir takım oldukları anlamına gelmez. Bizim takım olabilmemiz için ne pahasına olursa olsun olması gerekiyor. Benim işim takım ruhunu oluşturabilmek. Bunun önünde buna katılamayan, ruha katkı sağlayamayan kim olursa olsun, ne pahasına olursa olsun bizimle beraber olmayacak. Eğer o takım ruhuna katkı sağlamak istemeyen, parça olmak istemeyen kim olursa olsun bizimle beraber olamayacak. Takım içerisinde kafa olarak yer almayan kim varsa bizimle beraber olmayacak” ifadelerini kullandı.

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"KİMSENİN POZİSYONUNUN, FORMASININ GARANTİ OLMAYACAĞI BİR TAKIM OLUŞTURACAĞIZ"

Gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçına kadar her açıdan iyi bir şekilde hazırlanmak için yarından itibaren antrenmanların devam edeceğini söyleyen Bjelica, “Yarın toparlanma antrenmanımız var. Bu antrenmandan sonra pazartesi bir idmanımız daha olacak, hafta boyunca maça kadar devam edeceğiz. Cuma günü oynayacağımız Kasımpaşa maçında hem fizik hem taktik anlamında hazır hale geleceğiz. Başkanımızla, Asbaşkanımızla ve yönetim kurulu üyelerimizle günün tüm saatinde çalışma yapıyoruz. Transfer kolay bir iş değil. Biz de aramıza yeni katılacak oyuncularla beraber takımı güçlendireceğiz. O isimlerle beraber sonraki maçlarda kimsenin pozisyonunun, formasının garanti olmayacağı bir takım oluşturacağız” diye konuştu.

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"BU KULÜPTEN DAHA BÜYÜK HİÇBİR İSİM YOK"

Takım ruhunu oluşturmak için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Bjelica, “Hedefim ve bugüne kadar çalıştırdığım tüm takımlarda takım ruhu konusunda başarılı oldum. Yeterli vaktim olursa, 11 kişiden iyi bir takım oluşturmak için mücadele vermeye devam edeceğim. Bugün bu kulüpten daha büyük hiçbir isim yok. Belki aramızda olan arkadaşlarımız kulüpten daha büyük olduğunu düşünebilir ama kesinlikle böyle bir şey yok. Hiç kimse Trabzonspor’dan büyük değildir” şeklinde konuştu.

"BAŞARIYA AÇ OYUNCULAR OLMASINI İSTİYORUM"

Transfer süreçlerinin uzadığını söyleyen Bjelica, “Bizim mücadelemiz iyi bir takım kurabilmek. Ben de isterdim transferlerin erkenden aramızda olmasını ama bazen bu süreç maalesef uzayabiliyor. Bu süreçlerin içerisinde birçok yön ve insan var. Oyuncunun takımı, biz ve oyuncu var. Talepler var. Bu süreçler kimsenin istemeyeceği şekilde uzayabiliyor. Sezon kapanana kadar 20 gün süre var, biz de bu süreçten faydalanacağız ve en iyi oyuncuları aramıza katarak taraftarımızın gurur duyacağı bir takım izlettireceğiz. Takımımda her zaman savaşmaya ve başarıya aç oyuncuların olmasını istiyorum ve beklentim de bu yönde. Bunu oluşturmaya çalışıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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İLHAN PALUT: BİZİM İÇİN DEĞERLİ BİR GALİBİYET

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut çok değerli bir galibiyet aldıklarını aktardı.

Heyecanı yüksek bir maç oynadıklarını söyleyen Palut, "Ligin devamında önce ofansif üretkenliği biraz daha artırmamız gerekiyor. Trabzonspor zaman zaman ceza sahamızda etkili oldu ama biz de bazen kontra ataklar, dar alandaki pas çözümlemeleri ve set hücumlarıyla Trabzonspor ceza sahasında etkili olduk. 3 tane gol bulduk ve skor avantajı bizdeyken skoru arttırabilirdik. Trabzonspor da gol bulabilirdi. Bizim için değerli bir galibiyet, 3 puan bugün de alınır, 2 hafta sonra da alınır ama bu takımın bu genç çocukların Süper Lig’de neler yapabileceklerini görmeleri lazımdı. Öz güvenlerini geliştirmemiz gerekiyordu. Trabzonspor gibi bir deplasman onların öz güvenlerini kazanmaları açısından bizim için son derece değerli oldu. Spor adamı gözünden bakarsak, izleyenler keyif almıştır” diye konuştu.

Maç öncesi oyuncularıyla yaptığı konuşmayı anlatan Palut, “Maçtan önce oyuncularıma ‘Neden Karagümrük maçını bekleyeceğiz, neden milli aradan sonra biz daha iyi bir takım olalım, bu galibiyeti neden bugün almayalım’ dedim. 'Kazanacak kadar oynayın bu öz güveni gösterin, sonuç benim için önemli değil' dedim. Onlar da iyi mücadele ettiler. Kazanamayabilirdik de. Bir gol daha yiyebilirdik. Benim için gerçekten önemli değildi. Önemli olan cesurca dar alanda paslar yapabilmeleri her topu gelişigüzel vurmadan atağa çıkabilmeleri. Oyunculara karşı bu öz güveni gösterebilmeleri önemliydi” ifadelerini kullandı.

