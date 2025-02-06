Galatasaray'da Nelsson'un yerine Carlos Cuesta geliyor

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Roma’ya kiraladığı Victor Nelsson’un yerine stoper arayan Galatasaray, Belçika’nın Genk takımında forma giyen Carlos Cuesta ile söz kesti.

Kolombiya Milli Takımı’nda Davinson Sanchez’le yan yana oynayan 25 yaşında ve 1.79 metre boyundaki Cuesta’nın bugün İstanbul’a gelerek 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

SiMiC DE GÜNDEMDE

Bu arada Empoli’den Saba Goglidchidze ve Valencia’dan Yarek Gasiorowski için yaptığı hamlelerden olumlu sonuç alamayan Galatasaray’ın, Anderlecht’in 19 yaşındaki savunmacısı Jan-Carlo Simic’i gündemine aldığı öne sürüldü.

Sağ bek arayışını da sürdüren Galatasaray’ın Kieran Tripper için Newcastle United’a ve Clinton Mata için Lyon’a yaptığı tekliflerin de reddedildiği öğrenildi.