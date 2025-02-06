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Galatasaray'da Nelsson'un yerine Carlos Cuesta geliyor

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#Galatasaray#Transfer#Gazetehaberleri
Galatasarayda Nelssonun yerine Carlos Cuesta geliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 07:00

Galatasaray, Kolombiya Milli Takımı’nda Davinson Sanchez ile yan yana oynayan Carlos Cuesta ve kulübü Genk ile prensipte anlaştı. Bugün İstanbul’a gelmesi beklenen 25 yaşındaki futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Roma’ya kiraladığı Victor Nelsson’un yerine stoper arayan Galatasaray, Belçika’nın Genk takımında forma giyen Carlos Cuesta ile söz kesti.

Kolombiya Milli Takımı’nda Davinson Sanchez’le yan yana oynayan 25 yaşında ve 1.79 metre boyundaki Cuesta’nın bugün İstanbul’a gelerek 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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SiMiC DE GÜNDEMDE

Bu arada Empoli’den Saba Goglidchidze ve Valencia’dan Yarek Gasiorowski için yaptığı hamlelerden olumlu sonuç alamayan Galatasaray’ın, Anderlecht’in 19 yaşındaki savunmacısı Jan-Carlo Simic’i gündemine aldığı öne sürüldü.

Sağ bek arayışını da sürdüren Galatasaray’ın Kieran Tripper için Newcastle United’a ve Clinton Mata için Lyon’a yaptığı tekliflerin de reddedildiği öğrenildi.

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#Galatasaray#Transfer#Gazetehaberleri

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