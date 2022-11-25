Nelsson'dan transfer açıklaması! Sevilla ve Galatasaray...

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Galatasaray'ın Dünya Kupası'na gönderdiği futbolculardan olan Victor Nelsson, Katar'da BT Sport'a konuştu. Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan Nelsson, transferle ilgili şu açıklamaları yaptı:

Ben şu anda anı yaşıyorum. Gelecekte neler olacağını bilemem, yaşayıp göreceğiz. Mümkün olduğunca önümdeki maça odaklanmaya çalışıyorum. Galatasaray'dan ayrılma zamanım gelirse gideceğim kulüp Sevilla mı olur bir başka kulüp mü olur göreceğiz. Kulübüm Galatasaray'ın transferim için Sevilla'ya söz verdiğiyle ilgili bir şey duymadım. Transfer haberleri giderek daha fazla çıkıyor, ben de görüyorum ama bana gelen hiçbir şey yok. Açık konuşmak gerekirse Galatasaray'da oynamaktan çok mutluyum.

İLK MAÇTA SÜRE ALMADI

2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Tunus ile karşılaşan Danimarka'da yedek soyunan Nelsson, 0-0 sona eren mücadelede süre almadı.