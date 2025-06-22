Nelsson ve Cuesta yolcu, Zaniolo'ya bir şans daha!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacakları en çok merak edilen isimler olan Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Carlos Cuesta hakkındaki kararını verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Atalanta ve Fiorentina takımlarında kiralık olarak forma giyen Zaniolo’yu takımla birlikte sezon başı hazırlık kampına götürecek.

Bu arada Galatasaray yönetimi İtalyan futbolcuyu satması için menajer George Gardi’ye yetki verdi.

Gardi, tatmin edici bir teklif getirirse Nicolo Zaniolo satılacak aksi halde takımda kalacak. Sarı kırmızılı takım İtalyan futbolcuyu bu kez kiralamak istemiyor.

BERKAN’I KOCAELiSPOR iSTiYOR

Okan Buruk, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma’ya kiralanan Victor Nelsson ve ara transferde 8 milyon Euro’ya alınan Carlos Cuesta’yı ise yeni sezonun kadrosunda düşünmüyor. İki futbolcunun kiralık gönderilmeleri bekleniyor.

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Öte yandan Berkan Kutlu’ya da Kocaelispor’un talip olduğu öğrenildi.