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Nelson Semedo resmen Fenerbahçe'de!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Nelson Semedo
Nelson Semedo resmen Fenerbahçede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 23:25

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Wolves ile sözleşmesi sona eren Portekizli sağ bek Nelson Semedo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nelson Semedo’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Portekizli sağ bekin sarı-lacivertli kulüpte 27 numaralı formayı terleteceği açıklandı.

Nelson Semedo resmen Fenerbahçede

PERFORMANSI

Kariyerinde Benfica, Barcelona ve son olarak Wolves gibi takımların formalarını giyen Semedo, geçtiğimiz sezon görev yaptığı 38 maçta 5 asist üretmişti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Nelson Semedo

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