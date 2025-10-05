×
Nelson Semedo: 'Kendimizi suçlamalıyız!'

Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 23:00

Fenerbahçe'de Edson Alvarez ile Nelson Semedo, 0-0 beraberlikle sona eren Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Edson Alvarez ile Nelson Semedo, karşılaşmanın ardından 1 puanı değerlendirdi.

SEMEDO: FIIRSAT TEPTİK

"Büyük bir fırsat teptik. Aramızdaki puan farkını kapatabilirdik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyemem. İyi değildik. Onlar bizden daha fazla fırsat yarattı. Onlar bizden daha iyiydi. Çok büyük bir fırsatı yitirdik puan farkını kapatabilmek adına. Birileri suçlanacaksa eğer sadece kendimizi suçlamalıyız. Devam etmeliyiz, çok maç var ama bu oyundan daha iyisini ortaya koymalıyız. İstediğimiz sonucu alamadık. Umarım bu durum daha fazla olmaz. Aramızda konuşacağız, yapılması gerekeni konuşacağız. Bugün bir galip olsaydı Samsunspor olurdu."

ALVAREZ: GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR

"Bir sakatlıktan çıktım, 1 ay sürdü. Planlanan şey, kademeli olarak performans ve fiziğimi yukarı çekmek. Zor maç olacağını biliyorduk. Yapmamız, geliştirmemiz gereken çok şey var."

