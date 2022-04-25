Neler oldu neler... Üst üste istifalar, Cüneyt Çakır'ın dönüşü ve tarihi fırsat!

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu döneminde liste dışı bırakılan hakemler sahalara dönmeye başladı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türk futbol tarihine geçecek bir karara imza atmış ve Süper Lig kadrosunda yer alan 11, A klasmanında yer alan 5, VAR’dan 1 hakem ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Gündemi uzun süre meşgul eden 13 hakem kararıyla Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus başta olmak üzere birçok hakem görevden alındı. Yine FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen ile birlikte, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy’un yanı sıra Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Burak Şeker de listede yer almıştı

UILENBERG DE GÖREVİNDEN AYRILDI

Hakemlerle alınan kararlar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TFF MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

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Uilenberg, 8 Mart tarihinde 13 hakemin maç yönetemeyeceği yönünde açıklanan kararın ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya kararı desteklemeyeceğini söylediğini dile getirerek, “Bu kararın alındığı gün Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya da böyle bir kararı, birçok hakemin kariyerini gerçek olgular ve açıklamalar olmadan öldüren bir kararı, desteklemeyeceğimi söyledim” ifadelerini kullanmıştı.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'İN İSTİFASI

TFF Yönetimi geçtiğimiz ay Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı yapmak üzere Riva'da toplandı. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesiydi. Fakat toplantı öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir, kulüp başkanlarına istifa ettiğini bildirdi. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği bilgisi paylaşıldı.

BEKLENEN AYRILIK; FERHAT GÜNDOĞDU

Bu süreçte TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası şok etkisi yaratırken Ferhat Gündoğdu'nun görevine devam etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Daha sonra beklenen istifa haberi geldi ve Gündoğdu görevi bıraktı. TFF'den yapılan açıklamada "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur." ifadeleri yer aldı.

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VE CÜNEYT ÇAKIR GERİ DÖNDÜ! TARİHE GEÇME FIRSATI

Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor karşılaşmasıyla sahalara geri dönerken tribünler ve iki takım oyuncularından alkış aldı. FTA Antalyasporlu taraftarlar ve Yukatel Kayserisporlu futbolcular, yeşil sahalara geri dönen hakem Cüneyt Çakır'ı alkışlarla karşıladı.

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İŞTE O ANLAR;

🎥 FTA Antalyasporlu taraftarlar ve Yukatel Kayserisporlu futbolcular, Cüneyt Çakır'ı alkışlarla karşıladı.

Cüneyt Çakır da kendisine verilen desteğe alkışlarla yanıt verdi. Bu tarihi görüntüler sosyal medyada da epey ses getirdi.

Böylece 2022 Dünya Kupası'na gitme şansı risk altında olan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a ise Katar yolu açıldı. Süper Lig'in kalan haftalarında da düdük çalmaya devam edecek olan Çakır, FIFA’nın son testinden geçmesi halinde dünya kupalarında üç kez görev alan ilk hakem unvanına kavuşacak.

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Ayrıca UEFA’nın da Konfederasyon Ligi finalinde görev verme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret edildi.Bu gelişmelerin ardından İsviçre Federasyonu’nun Çakır ile ilgili talebinin de geçerliliğini yitirdi.

Çakır'ın FIFA hakemi olduğu 2006 yılından bu yana devam eden uluslararası hakemlik kariyerinin önemli satır başları şöyle:

Dünya Kupası:

2018 FIFA Dünya Kupası 2 maç ve Yarı Final

2014 FIFA Dünya Kupası 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda ilk Türk hakemi ve Yarı Final yöneten ilk hakem

Avrupa Şampiyonası:

EURO 2016 3 maç

EURO 2012 2 maç ve Yarı Final - Finalin Dördüncü Hakemi

Olimpiyat Oyunları:

Rio Olimpiyatları 2016 çeyrek final 44 yıl aradan sonra Olimpiyatlar'da görev alan ilk Türk hakemi

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Şampiyonlar Ligi:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2019 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2016 2 Yarı Final

Şampiyonlar Ligi Finali 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yöneten ilk Türk hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi 2015 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2012 Yarı Final

Avrupa Ligi:

UEFA Avrupa Ligi 2014 Yarı Final

UEFA Avrupa Ligi 2010 Yarı Final

Dünya Kulüpler Şampiyonası:

FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası 2012 Final