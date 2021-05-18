Nef’ten Galatasaray'a 'şartsız' sponsorluk!

NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’un sarı kırmızılı kulüpte gerçekleşecek olan olağan seçimli genel kuruldan bağımsız olarak Galatasaray Basketbol şubesine forma göğüs sponsoru olacağı ortaya çıktı.

Nef firmasının Galatasaray’da yeni kulüp başkanı kim olursa olsun isimlerden bağımsız olarak basketbol şubesine destek olacağı ifade edildi.

METİN ÖZTÜRK'TEN TEŞEKKÜR

Öte yandan Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla firmaya teşekkür etti.

Öztürk, "Nef firmasına koşulsuz ve şartsız, isimlerden bağımsız, “önce Galatasaray” dedikleri için teşekkür ederiz. Kazanan Galatasaray olacaktır." dedi.