Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov: "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın yapacakları maç öncesinde Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Memmedov, rakiplerini çok iyi analiz ettiklerini ve hazır olduklarını belirtti.

Memmedov, Neftçi'nin kötü durumda olmadığını, oyuncuların psikolojik durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

Oyuncularından güzel ve mücadeleci oyun beklediğini ifade eden Memmedov, "Kime karşı oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yüzde bir şansımızı bile değerlendirerek bundan maksimum düzeyde faydalanmaya çalışacağız. Galatasaray'ı mağlup ederek, zaferimizi kulüp tarihine yazmak istiyoruz." diye konuştu.