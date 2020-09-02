Neftçi Galatasaray maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ve UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi oldu. Bu gelişmenin ardından Neftçi ile Galatasaray arasındaki müsabakanın ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Neftçi Galatasaray maçı ne zaman?
Galatasaray, kura çekiminde Azerbeycan ekibi Neftçi ile eşleşti. Yoluna Avrupa'da emin adımlarla devam etmek isteyen Fatih Terim'in öğrencileri, deplasmandaki maçtan galip ayrılarak bir üst tura çıkma hedefi ile sahada olacak. İşte, Neftçi Galatasaray maçı hakkında ayrıntılar...
MAÇ NE ZAMAN?
Siyah-beyazlı renklere sahip Neftçi, tek maç üzerinden oynanacak turda 17 Eylül'de Azerbaycan'da Galatasaray'ı konuk edecek. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 1937 yılında kurulan Neftçi takımı, iç saha maçlarını 11 bin kişilik Bakcell Arena'da oynuyor.
AVRUPA'DA 50 MAÇ
Azerbaycan temsilcisi, Avrupa kupalarında 50 maça çıkarken, 13 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 15 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 22 mağlubiyet aldı. 2012-2013 sezonunda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibini play-of turunda eleyen Neftçi, Azerbaycan tarihinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılan ilk takım olmuştu.
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