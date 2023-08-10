Neftçi Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak? - ŞİFRESİZ CANLI YAYIN

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek eleme turlarını geçmişti.

Neftçi ise Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını 2-2 ve 2-0'lik skorlarla elemeyi başardı.

NEFTÇİ BEŞİKTAŞ UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadele, Haber Global kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

ARTHUR MASUAKU'NUN CEZASI 1 MAÇA İNDİRİLDİ

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Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirildi.

Arthur Masuaku, Beşiktaş'ın deplasmanda Tirana ile oynadığı maçın 66'ncı dakikasında direkt olarak kırmızı kart görmüş ve 2 maç ceza almıştı. 2 maçlık cezası 1 maça indirilen Arthur Masuaku, Beşiktaş'ın UEFA KONFERANS LİGİ 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecek.

UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA

Öte yandan siyah-beyazlı ekip, KF Tirana ile deplasmanda oynadıkları rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verdiliğini ancak bu cezanın 2 yıl içinde tekrar ihlal olması durumunda geçerli olacağını açıkladı.