Neftçi Bakü 1 - 3 Galatasaray - MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Galatasaray deplasmanda Neftçi Bakü ile karşılaştı. Galatasaray ilk dakikadan itibaren Neftçi Bakü kalesinde gol aramaya başladı.

DIAGNE ÖNCE DİREĞE TAKILDI, SONRA GOLÜ ATTI

13. dakikada kafa vuruşu direkten dönen Diagne, 19'da bu kez Linnes'in asistinde golü atarak Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Galatasaray 1-0'dan sonra tempo düşürürken ev sahibi Neftçi etkili gelmeye başladı. Azerbaycan ekibi Ibarra ve Lawal ile girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

NEFTÇİ GOLÜ BULDU, GALATASARAY HEMEN YANIT VERDİ

Neftçi Bakü ikinci yarıya golle başladı. 46'da kullanılan köşe vuruşunda Mbodj kafayı vurdu ve durumu 1-1'e getirdi. 2 dakika sonra ise Galatasaray, Luyindama ile maçta yeniden öne geçti: 1-2.

DIAGNE FİŞİ ÇEKTİ

63'te bir kez daha sahneye çıkan Mbaye Diagne, kalecinin büyük hatası sonrası topu kapan Emre Kılınç'ın asistinde durumu 3-1'e getiren isim oldu.

3. ELEMEDE RAKİP HAJDUK SPLIT

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray adını 3. ön eleme turuna yazdırmayı başardı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile karşılaşacak. Müsabaka 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Galatasaray, 7 yıl aradan sonra bir Avrupa deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



DAKİKA 1: Galatasaray'da Babel'in sol kanattan yaptığı ortasını Neftçi savunması kornere gönderdi.

DAKİKA 8: Ömer Bayram'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Mammadov kornere çeldi.

DAKİKA 13: Linnes'in sağ kanattan getirdiği topa ceza sahasında kafayı vuran Diagne'nin şutu direkten geri döndü.

DAKİKA 14: Galatasaray'da Babel'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Mammadov parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

DAKİKA 19: Linnes'in ortasında arka alanda bomboş yükselen Diagne kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

DAKİKA 25: Neftçi Bakü'de atağında Ibarra savunma arkasına sızdı, Fatih kalesini zamanında terk etti. Ardından top son olarak Ibarra'ya çarpıp auta çıktı.

DAKİKA 29: Ömer Bayram, Babel ile verkaça girerek ceza sahasına sokulmayı denedi ama Neftçi savunması izin vermedi.

DAKİKA 36: Neftçi'de Ibara'nın ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.

DAKİKA 43: Neftçi'de ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Lawal'ın uzak köşeye vuruşu direk dibinden auta çıktı.

DAKİKA 46: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mbodj kafayı vurdu ve durumu 1-1'e getirdi.

DAKİKA 48: Kornerde Diagne'nin kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Taylan arka direkte Luyindama ile buluşturdu ve onun kafa vuruşuyla top ağlara gitti: 1-2.

DAKİKA 57: Feghouli'nin ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Emre Kılınç uzak köşeye sert vurdu ancak top direğin dibinden dışarı gitti.

DAKİKA 63: Kalecinin büyük hatasında araya giren Emre Kılınç'ın pasında Mbaye Diagne topu boş kaleye gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

DAKİKA 71: Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Mammadov kornere yumrukladı.UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımına konuk olan Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 20 deplasman maçını kazanamadı. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan'ın Neftçi ekibine konuk olan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa kupalarında geride kalan 285 maçında 99 galibiyet elde ederken, 111 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde 3. eleme turunda Hajduk Split ile karşılaşacak.

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Mahkhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal

Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Babel, Belhanda, Emre Kılınç, Diagne

YEDEKLER: Okan Kocuk, Omar, Falcao, Donk, Jimmy Durmaz, Arda, Feghouli

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