Nefesler tutuldu, herkes Devler Ligi'nde bu maça kilitlendi! Liverpool'un iddaa oranı...

Bu bir ilandır

LIVERPOOL - ATLETICO MADRID

Premier Lig tarihinin en iyi performanslarından birine imzasını atan (- atmaya devam eden) Liverpool'un son 5 resmi maçının 3'ünü kaybetmiş olması pek kabul edilebilir gibi durmuyor...

Jürgen Klopp'un ekibinin yenilmez görüntüsü sona mı erdi? İspanya'da 1-0 kaybeden İngiliz devi, İngiltere'de turu geçebilecek mi?

As kaleci Alisson Becker sakat, sol bek Andy Robertson ile orta sahadan kaptan Jordan Henderson'ın durumları maç saati netleşecek.

Liverpool zaferi sonrası Villarreal'i de ligde deviren Atletico Madrid, ardından Espanyol ve Sevilla karşısında arka arkaya beraberlikler almıştı.

Bu 3 maçı kaçıran Thomas Lemar'ın hafif bir sakatlığı var ama İngiltere kafilesinde yerini aldı. Son maçlarda 90 dakikayı tamamlayaman Alvaro Morata da kadroda.

TD Diego Simeone, zorlu 90 dakika öncesi "Baskı hissetmiyoruz." açıklamasında bulundu.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Liverpool, ilk maçını deplasmanda kaybettiği son 2 Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında turu geçmeyi başardı! (2006-07 Chelsea, 2018-19 Barcelona)

- Atletico Madrid deplasmanda oynadığı son 9 Şampiyonlar Ligi eleme turu maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 6 mağlubiyet)

- Liverpool iç sahada oynadığı son 11 resmi maçı kazandı. Bu 11 maçın 7'sinde kalesini gole kapattı!

- Atletico Madrid'in oynadığı son 5 resmi maçın 4'ü "KG VAR" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Liverpool galibiyeti!

Üyelerin %39'dan fazlası Liverpool'un Atletico Madrid engelini evinde geçeceğine inanıyor. Galibiyet tur için yeterli olacak mı?

%18'lik kesim ise "10.5 Korner ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş. Liverpool'un kuracağı baskı sonuç verecek mi?

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...

Tarihi bir sezon yaşayan Liverpool, son dönemde performans anlamında düşüş yaşarken Watford yenilgisiyle ligde de ilk firesini vermişti.

Madrid’deki ilk maçta Atleti 1-0 kazansa da oyun temposu ve mücadele seyir zevki açısından iyi seviyede değildi. Ancak Simeone, yine de istediği sonucu almayı başardı.

Anfield’da ilk düdükten itibaren kuvvetli bir Liverpool baskısı göreceğiz. Zira lig cepte olduğundan bu maçta bambaşka bir Liverpool izleyebiliriz diye düşünüyorum.

Atleti’nin kapalı oyun anlayışı ve sisteminden ötürü "2.5 ALT" tercihine verilen iddaa oranı düşük olsa da, ben ilk 45 dakikada mutlaka filelerin havalanacağını tahmin ediyorum. Yoğun baskı neticesinde gol kilidi ilk yarıda kırılacaktır. "İY 0.5 ÜST" öneriyorum.

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