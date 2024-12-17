Nefes kesen Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı sözler: Efsaneye çok benziyor, inanılmaz!

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Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Galatasaray 8. dakikada Dries Mertens'in golüyle öne geçti. Trabzonspor 17. dakikada Ozan Tufan'loa skoru eşitledi. Ev sahibi ekpip 29'da Yunus Akgün ile yeniden öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor 51. dakikada Banza ile 2-2'yi buldu, 55'te Ozan Tufan'ın ikinci golüyle 3-2 öne geçti.

Galatasaray, 63. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle skoru yeniden eşitledi. 90+8'de Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol, Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

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Nefes kesen maçın ardından yazarımız Uğur Meleke, dev karşılaşmayla ilgili köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte Meleke'nin yorumları:

Futbol bazen tuhaf, çoğunlukla tahmin edilemez, bu yüzden de kitlelerce sevilen güzel bir oyun. Dün de o güzel oyunun güzel örneklerinden birini izledik Seyrantepe’de. Yedi gol, sayısız pozisyon, bir sürü şahane bireysel performans. Yunus’tan bir Thierry Henry golü... Ali Sami Yen’e bilet alıp giden 50 bin kişi, eminim eğlenceli bir akşam geçirmiş olmanın hissiyle dönmüşlerdir evlerine.

Galatasaray ilk 15 haftada rakibinin iki katından fazla puan toplamış, iç saha avantajı var. Ancak favori olarak çıktıkları maçta karşılarında dirençli bir Trabzonspor buldular. Bordo-mavililer için sezonun dönüm noktası, 25 Kasım’daki Adana Demir maçı idi. Evet rakipleri zayıftı ama o gün ilk 11’de çıkan Serdar, Batagov, Arif, Umut, Cham gibi oyuncularla yeni bir sayfa açtı bordo-mavililer. O günden beri 4 resmi maç oynadılar. Takım gençleşti. Birçok sakatları var, kadro dışılar var. Ancak inanın Trabzon’un bu gençlerin katılımıyla daha geniş bir rotasyonu var şu anda. Bu dönüşümün ödülünü de Adana galibiyetinin ardından Kasımpaşa ikinci devresi ve Galatasaray deplasmanında yenilgiye rağmen tatmin edici futbolla aldılar.

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OKAN BURUK GEMiSi LiMANA YAKIN

Sarı-kırmızılılarsa 23 Kasım-23 Aralık arası bir ayda 7 maçlık sert bir fikstürün içinde. Alkmaar, Eyüp, Sivas, Malmö, Trabzon, hepsi de zor sınavlar. Üstelik bu 1 aylık süreç içinde çok fazla sakatlık sorunuyla da uğraştılar. Icardi, Osimhen, Davinson, Kaan ve Jakobs gibi kritik oyunculardan dönem dönem faydalanamadılar. Okan Buruk bu 7 maçlık süreci daha tamamlamadı ama iki cephede de rotada: Ligde yeni yıla lider girmeyi garantiledi. Avrupa’da da 0 puanlı Dinamo Kiev’i yenerse ilk 8 bileti garanti gibi. Yani Okan Buruk, sezonun ilk yarısı için gemiyi limana başarıyla yaklaştırmaya çok yakın.

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Dünkü şahane maçta birkaç bireysel performansı öne çıkarmak lazım tabii: Güzel asistinin yanına bir de Thierry Henry golü ekleyen Yunus, 36 yaşında top saklama dersi veren Nwakaeme, Galatasaray’da hemen her aksiyonun içinde olan, zekasıyla fark yaratan Mertens, Şenol Güneş’le kurduğu özel bağ ile sürekli yeniden doğan Ozan. Hikayesi ve kahramanı bol bir maçtı gerçekten.