Nefes kesen 6 gollü Liverpool - Newcastle United maçında Jürgen Klopp'un korku dolu anları! Sevinmeyi bırakıp sahada onu aradı...

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Anfield'da büyük heyecana sahne olan olan karşılaşmada Liverpool, baştan sona üstün götürdüğü maçta Newcastle United'ı 4-2 geçerek liderliğini sürdürdü.

Liverpool'un galibiyet gollerini 49 ve 86. dakikalarda Mohamed Salah, 74. dakikada Curtis Jones ve 78. dakikada Cody Gakpo kaydetti.

Newcastle United'ın gollerini ise 54. dakikada Alexander Isak ve 81. Svan Botman attı.

SALAH PENALTI KAÇIRDI

Liverpool'de ikinci golünü penaltıdan kaydeden Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 22. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

DIAZ OFSAYTA TAKILDI

Kırmızılar'ın Luis Díaz ile bulduğu bir gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Bu sonuçla puanını 45'e yükselten Liverpool, en yakın rakibi Aston Villa'nın 3 puan önünde lider durumda yer aldı. Newcastle United ise 29 puanla 9. sırada kaldı.

KLOPP BAKAMADI

Liverpool'un Alman Menajeri Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın takımını 4-2 öne geçiren penaltı golünde sahaya sırtını döndü.

Penaltı atışını heyecandan izlemeyen Klopp, gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

SALAH, LİVERPOOL FORMASIYLA LİGDE 150 GOLÜ GEÇTİ

Müsabakada 2 gol, 1 asist yapan, diğer golün de hazırlayıcısı olan Mohamed Salah, Premier Lig’de bir takımla 150 gole imza atan futbolcular arasına ismini yazdırdı. Mısırlı forvet, bu sezonki gol sayısını da 14’e yükselterek gol krallığında zirvede yer alan Erling Haaland ile gol sayısını eşitledi.

SEZON REKORU

Karşılaşmada çok üstün bir performans sergileyen Liverpool, tam 65 kez Newcastle ceza sahasında topla buluştu.

Müsabakada 4 gol atmayı başaran Liverpool, birçok gol fırsatını değerlendiremezken maçı 7.27'lik rekor gol beklentisiyle tamamladı.

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YÜZÜĞÜ KAYBEDİNCE ÇOK KORKTU

Liverpool'ın heyecanlı yapısıyla bilenen Menajeri Jürgen Klopp, galibiyeti yumruk şovla kutlarken parmağındaki evlilik yüzüğünü düşürdü.

Yüzüğü düşürmesinin ardından telaşa kapılan Klopp, bir süre yeşil sahada yüzüğü aradı.

Güvenlik görevlisinden de yardım isteyen Alman teknik adam, yüzüğünü buldu ve öperek sevindi.

"BENİM KAHRAMANIM"

Maç sonu alyansını bulan kameraman hakkında konuşan Jürgen Klopp, "Kameraman sayesinde buldum. O kameraman, benim kahramanım." dedi.