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Nefes kesen 120 dakika sonrası PSV, Juventus'u devirdi! Kenan Yıldız...

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#Şampiyonlar Ligi#PSV#JUVENTUS
Nefes kesen 120 dakika sonrası PSV, Juventusu devirdi Kenan Yıldız...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 01:44

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında PSV ile Juventus karşı karşıya geldi. 90 dakikasında toplam skorun eşitliği bozulmazken, uzatmalarda bulduğu golle rakibini deviren PSV, son 16'ya kaldı.

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Hollanda Ligi Eredivisie temsilcisi PSV ile Serie A devi Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kozlarını paylaştı.

Philips Stadion'da oynanan müsabakanın 90 dakikası PSV'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

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15'er dakikalık uzatmaların ilk devresinde golü bulan PSV, rakibini 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu.

Nefes kesen 120 dakika sonrası PSV, Juventusu devirdi Kenan Yıldız...

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Ivan Perisic, 74. dakikada Saibari ve 98. dakikada Flamingo kaydetti. Juventus'un tek sayısı ise Weah'tan geldi.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 77. dakikada Conceicao'nun yerine oyuna dahil oldu.

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Bu sonucun ardından toplam skoru 3-1'e getiren PSV, adını son 16'ya yazdırdı.

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#Şampiyonlar Ligi#PSV#JUVENTUS

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