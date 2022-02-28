Nef Stadı’nda nefes nefese karşılaşma

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İki takım arasında geçen sezonlarda yaşanan ve bu sezonun ilk yarısında tekrarlanan gerilimli maçlardan doğan özel bir rekabet, Oğulcan olayından dayanan bir kriz, Gedson transferinden kaynaklanan bir gıcık alma olmasaydı bile Çaykur Rizespor’un ligdeki düşme hattının tam ortasında, Galatasaray’ın düşme hattına fazla yakın pozisyonlarından dolayı her iki tarafın da kazanmak isteyeceği bir maç olurdu bu.

KOLAY GEÇMEYECEĞi BELLiYDi

G.Saray cephesinin geçen hafta Göztepe karşısında öyle ya da böyle gelen üç puan sonrası bu maçı bir seri yakalama, kendi evinde taraftarla barışma, maç sonuçlarıyla kol kola giden yönetimsel krizleri aşma ve biraz olsun nefes alma fırsatı olarak görmesi normaldi belki ama maç daha başlamadan tribünleri eski günlerdeki gibi dolduran taraftarın yönetim istifa diye bağırması, kadro okunurken Torrent’in yuhalanması ve bütün bu tezahüratların sıklıkla başkanın locasına dönülerek yapılması bu ruh halinin kolay kolay geçmeyeceğine işaretti.

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ATAMAYANA ATARLAR

Maçın ilk dört dakikasında biri kaçırması atmasından zor, diğeri gol olsa sezonun en ilginç gollerinden biri olacak iki pozisyon kaçırdı Galatasaray. Gedson Fernandes 8. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu 90’a öyle bir yolladı ki iki pozisyonu birleştirdi: Hem atamayana attı hem sezonun en güzel gollerinden birini kaydetti.

BARCELONAVARi GOL

İlk yarının geri kalanında baskılı oynayan, sahayı daha iyi kullanan, mücadele eden taraf Galatasaray, oyunu soğutmak için her pozisyonu kullanan taraf Rizespor’du doğal olarak. Beraberlik golü 40. dakikada Van Aanholt’tan, ‘bizim direncimiz öyle kolay kırılmaz’ golü devrenin hemen başında Boyd’dan geldi.

Galatasaray bazı bölümlerini çok baskılı oynadığı ikinci yarıda ilkini Gomis’in kaçırdığı, ikincisini Babel’in attığı iki penaltı pozisyonu sonrası bir kez daha beraberliği, 87. dakikada Barcelonavari şahane bir golle galibiyeti yakaladı. Gedson’un yıldızlaştığı maçın skorunu Gomis belirledi.