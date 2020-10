Need for Speed Hot Pursuit Remastered duyuruldu

10 yıl önce Criterion Games tarafından yayınlanan ve zamanının en çok oynanan oyunlarından biri olan Need for Speed Hot Pursuit, Kasım 2020’de tekrar sevenleriyle buluşacak. Need for Speed Hot Pursuit Remastered, oyunculara cross-play, geliştirilmiş grafik ve ses deneyimi vaat ediyor.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered’a, Playstation®4, Xbox One ve PC platformlarından 6 Kasım’da, Nintendo Switch’ten ise 13 Kasım’dan itibaren erişime açık olacak. Ön sipariş için buradan istediğiniz platformun mağazasına ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar oyuncuları, sistem özelliklerine göre yarış deneyimini 4K/60 FPS görüntü kalitesiyle yaşayabilecek. PlayStation 4 Pro ve Xbox One X için ise bu değerler 4K/30 FPS ve 1080p/60 FPS arasında. PlayStation 4 ve Xbox One’ın temel versiyonları için ise varsayılan ayarlar 1080p/60 FPS.