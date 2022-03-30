Neden artık frikik golü izleyemiyoruz? Duran top ustaları neler dedi? "Serdar Dursun'a sormanız lazım..."

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Frikik golü denildiğinde birçoğumuzun aklına Roberto Carlos'un 1997 Konfederasyon Kupası'nda Fransa'ya attığı gol akla gelir. Barajın yanından geçip falso alarak kaleye yönelen topa Fabien Barthez'in bakışları...

Usta frikikçiler denildiğinde ise Juninho Pernambucano, Lionel Messi, Ronaldinho, Gheorghe Hagi, Alex de Souza, Hami Mandıralı ve Pierre van Hooijdonk gibi isimler gözümüzde belirir.

Peki futbolun son yılları düşünüldüğünde 'iyi frikikçi' olarak aklınıza kim geliyor?

The Athletic'ten Mark Carey, Avrupa'nın 5 büyük liginde son 6 sezonda frikiklerin gole dönüşme oranlarını ve en iyi ortalamaya sahip frikikçileri kaleme aldı.

Mark Carey'nin analizindeki detaylar şu şekilde:

Ceza alanı önünden bir frikik kazanıldığında insanlar heyecanlanır ancak 2016/17 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büytük liginde kullanılan frikiklerin gole dönüşme oranı yalnızca %6. Yani her 100 frikiğin 6'sı gol oluyor. Penaltılarda bu oranın %78 olduğunu hatırlatalım.

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Son 5 sezona bakıldığında Serie A'daki frikik gollerinin oranı, şaşırtıcı şekilde 5 lig arasında zirvede. 2017/18 sezonunda İtalya'da frikiklerin gole dönüşme oranı %8.5 idi. Son 6 yıldaki en yüksek seviye buydu. İtalya bu sezonda da bu orana yakın seyrediyor.

Son 6 sezonda İngiltere Premier Lig'de bu oran sırasıyla %6, %5, %6.4, %6.8, %4, %5.5. Almanya Bundesliga'da; %6, %6, %7, %6, %5, %7. İspanya La Liga'da; %7, %6, %8, %8, %4, %3. Fransa Ligue 1'de; %6.5, %5, %5, %4, %5, %6. İtalya Serie A'da ise; %7, %8.5, %6, %6, %5, %8.

Takımlar artık ceza alanı çevresinde daha az faul yapıyor

Ortaya çıkan bu ortalamalarda yıllar ilerledikçe takımların taktik gereği ceza alanı çevresinde daha az faul yapmalarının da etkisi var. Özellikle Premier Lig'de oyun akışı çok daha fazla olduğu için faul sayısı oldukça düşük. Bu düşük sayı, ceza alanı çevresinde daha da azalıyor.

Son 6 sezonda Premier Lig'de direkt kaleye kullanılan frikik sayılarının ortalaması şu şekildeydi: 1.2, 0.1, 0.9, 1, 0.9, 0.9. Bundesliga'da; 1.4, 1, 1, 1, 0.8, 0.9. La Liga'da; 1.3, 1.2, 1.1, 1.2, 1, 0.8. Ligue 1'de; 1.2, 1.4, 1.3, 0.8, 1.2, 0.9. Serie A'da; 1.2, 1.1, 1, 1.3, 1, 0.9.

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Uzak mesafeden vuruşlar azaldı

Bu sayılar, ceza alanı çevresinde yapılan faullerin düşüklüğünün yanı sıra kaleye 30 metre ve üzeri noktalardan kazanılan serbest vuruşlarda takımların özel çalışmalar doğrultusunda paslaşarak oyun kurmaları sebebiyle de düşüşe uğramış olabilir. Yani takımlar gol için daha garantici oynuyorlar. Örneğin bu sezon henüz tamamlanmamış olsa da doğrudan kaleye yapılan frikik vuruşları, 2016/16 sezonu ortalamasının büyük farkla altında.

En çok frikik golü atan oyuncu Messi

Şimdi biraz daha eğlenceli sayılara geçelim: Son 6 sezonda en çok frikik golü atan futbolcular...

Zirvede olan ismi okuyunca şaşırmayacağınızı biliyoruz. Evet, Lionel Messi. Arjantinli yıldız, 2016/17 sezonundan bu yana 22 frikik golü atarak en yakın rakibi James Ward-Prowse'u ikiye katladı.

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Tabloya bakıldığında Messi'nin bu 6 yılda kaç kez topun başına geçtiği göz ardı edilmemeli. Barcelona'da kazanılan her frikikte topun başına geçtiği düşünülünce şansının ne kadar yüksek olduğu ama aynı zamanda bunun ortalamasını da düşürebildiği anlaşılıyor. Yine de %10'luk başarı, onu ortalamanın üzerine taşıyor. 2009/10 sezonundan bu yana bakacak olursak Arjantinli yıldız bu 13 sezonun 10'unda ortalamanın üzerinde frikik golü atmış. Messi'nin 2017-2019 arasında La Liga'da iki sezon üst üste 6'şar frikik golü bulunuyor. 2019/20 sezonunda ise frikikten 5 gol attı.

Bu sezon frikikten golü yok

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Messi, Fransız ekibinde 13 kez frikikte kullandı ve hiç gol sevinci yaşayamadı. Bu, Messi'nin 2007/2008 sezonundan bu yana frikikten gol atamadığı ilk sezon mu olacak?

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Ronaldo'nun frikik kabusu

Tabloda ve analizimizde Cristiano Ronaldo'nun ismini arayanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Ronaldo, kulüp(lig) kariyerinde frikikten toplam 32 kez gol sevinci yaşadı. Ancak Portekizli yıldızın diğer kulüp turnuvalarında ve milli takımda attığı frikik gollerini de eklesek, son 6 yıl göz önüne alınarak hazırlanan bu listeye giremiyor.

Karşısına bazen iyi kaleci performansları da çıksa Ronaldo 2016/17 sezonundan bu yana ligde frikikten yalnızca 2 gol atabildi. Ronaldo'nun 2009/10 sezonundan bu yana frikikleri gole çevirme oranı sırasıyla şu şekilde: %8, %8, %8, %10, %6, %0, %0, %5, %0, %0.

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Premier Lig'e James Ward-Prowse damgası

Premier Lig'in en iyi frikikçisine gelelim. Southampton forması giyen James Ward-Prowse, şu anda Premier Lig'in en iyi frikikçisi konumunda. Manchester City menajeri Pep Guardiola onun için "Şu anda dünyanın en iyi frikikçisi" diyor. Haklı da...

Wward-Prowse 2016/17 sezonundan bu yana kullandığı frikiklerde %53 ile kaleyi buluyor. Premier Lig'de isabet ortalamasının %32 olduğu düşünülünce harika bir oran.

Son 6 sezonda attığı 11 frikik golüyle en yakın rakibine 5 gol fark atmış durumda. Bu periyotta Ward-Prowse'a en çok yaklaşan isim ise Leicester City'nin 10 numarası James Maddison(6 gol). Kullandığı 51 frikikte kaleyi bulma oranı %24 olan Maddison'ın hedefi bulduğundaki gol oranı ise dikkat çekici şekilde yüksek.

Son olarak olumsuz bir istatistiğe bakalım. Harry Kane gibi kusursuz bir forvetin 2016/17 sezonundan bu yana kullandığı 48 frikikten gol çıkaramamış olmasına ne dersiniz? Kullandığı frikiklerde %27 isabet oranı tutturan Kane, bu vuruşlarda kalecileri geçemedi.

HAMİ MANDIRALI: BENİM GİBİ VURAN KİMSE YOKTU

Trabzonspor ve Milli Takım formasıyla füze gibi frikik golleri atan Hami Mandıralı, konuyla ilgili görüşlerini Uğur Yapıcı'ya aktardı:

Benim dönemimde insanlar frikiklerde heyecanlanıyordu ama şimdi heyecanlananları göremiyorum. İngiltere’de James Ward-Prowse’ı beğeniyorum. Türkiye’den arka arkaya üç tane frikik golü atanı görmedim. Hagi, Alex ve van Hooijdonk iyi vururdu ama benim gibi vuran kimse yoktu. Eskiden daha çok serbest vuruş golü atılıyordu artık böyle değil.

TÜMER METİN: "SERDAR DURSUN'A SORMANIZ LAZIM..."

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Milli Takım formalarıyla frikik golleri bulunan, sol ayağını raket gibi kullanan eski futbolcu Tümer Metin de Uğur Yapıcı'ya konuyla ilgili şunları söyledi.

Serdar Dursun’dan görüş alabilirdiniz, Mesut Özil’e bile frikik bırakmıyordu.

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"KADİFE AYAKLAR SAHNEDEN ÇEKİLDİ"

Frikik gollerinin düşme sebebi kadife ayakların sahneden çekilmesidir. Mesut Özil’in serbest vuruşları gole dönüştürme oranı bile Hagi, Alex gibi yıldızlara yakın değil. Ben sahne almaya başladığımda Galatasaray’da Hagi, Beşiktaş’ta Sergen Yalçın oynuyordu, Hami Mandıralı Trabzonspor’da devam ediyordu. Saydığım isimlerden birisi günümüzde oynasa bambaşka fark yaratırdı.

En çok serbest vuruş golünün Seria A’da olması bana ilginç geldi.

"SERGEN YALÇIN GİBİ OYUNCULAR KALMADI"

Sergen Yalçın, 'Benim için frikik atmak, penaltı atmaktan daha kolaydır.' der. Sergen hoca gibi futbolcular artık kalmadı. Mahrez de sol ayaklı ama topun başına geçtiğinde 'atar' diyemiyorsun. Futbol değişiyor, daha hızlı ve atletik oyuncular çıktı, 10 numaralar tarih oldu, bundan kaynaklı olabilir.

"ARDA GÜLER İYİYSE OYNAMALI"

Şu an Arda Güler’den umutluyum, Barcelona-Galatasaray maçında Gavi, Nico ve Pedri’ler oynuyor biz hala Arda oynar mı diye konuşuyoruz! Futbolcunun büyüğü küçüğü olmaz. İyiyse her zaman oynar. Arda Güler, Mesut ve İrfan Can’dan iyiyse o oynayacak.

"EN İYİSİ HAGI"

Bana göre Türkiye’de yerli yabancı en iyi frikikçi Hagi’dir. İki numara Sergen Yalçın, üç numara Alex de Souza, dört numara Hooijdonk…

CEYHUN ERİŞ: TARİHİN EN İYİ FRİKİKÇİSİ ZICO

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Zeyhun Eriş ise Uğur Yapıcı'ya verdiği demeçte; "Benim için gelmiş geçmiş en frikikçi Zico. Türkiye’de ise en iyisi Hagi, sonra Alex de Souza ve Pierre Van Hooijdonk." sözlerini kullandı.