Necla Güngör'ün 'Telefonunda Ne Var?'

Banu Yelkovan'ın hazırlayıp sunduğu Spor Arena'nın yeni içeriği "Telefonunda Ne Var?" programının ikinci bölümüne A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör konuk oldu.

Antrenörlüğe başlama serüveni, kadın futboluna girişi, Ersun Yanal ile olan dönüm noktası, Oğuz Çetin'in kendisine olan desteği, kadın futbolunun gelişimini ve bilinmeyenlerini anlatan Necla Güngör, Banu Yelkovan'a telefonundaki paylaşımlarının hikayelerini de açıkladı.

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İşte Necla Güngör'ün hikayesi ve ana başlıklarla programımızın bölümleri

00:36​ Telefonunda Ne Var

05:54​ Ersun Yanal'ın Necla Güngör'e etkisi

08:07​ Oğuz Çetin'in telefonu ve Kadın Futboluna Girişi

11:20​ Necati Ateş ile İddiaya girmesi

12:41​ Ailesinin Desteği

15:24​ Kadın Sporcu Adaylarına İlham Kaynağı

16:41​ Ece Türkoğlu'nun Hikayesi

18:10​ Kadın Futbolunda Çalışma İmkanları

19:00​ Telefonunda Ne Var

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