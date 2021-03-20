Necla Güngör'ün 'Telefonunda Ne Var?'
İlk bölümüyle çok ses getiren programı 'Telefonunda Ne Var'ın ikinci bölümünün konuğu, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör oldu.
Banu Yelkovan'ın hazırlayıp sunduğu Spor Arena'nın yeni içeriği "Telefonunda Ne Var?" programının ikinci bölümüne A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör konuk oldu.
Antrenörlüğe başlama serüveni, kadın futboluna girişi, Ersun Yanal ile olan dönüm noktası, Oğuz Çetin'in kendisine olan desteği, kadın futbolunun gelişimini ve bilinmeyenlerini anlatan Necla Güngör, Banu Yelkovan'a telefonundaki paylaşımlarının hikayelerini de açıkladı.
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İşte Necla Güngör'ün hikayesi ve ana başlıklarla programımızın bölümleri
00:36 Telefonunda Ne Var
05:54 Ersun Yanal'ın Necla Güngör'e etkisi
08:07 Oğuz Çetin'in telefonu ve Kadın Futboluna Girişi
11:20 Necati Ateş ile İddiaya girmesi
12:41 Ailesinin Desteği
15:24 Kadın Sporcu Adaylarına İlham Kaynağı
16:41 Ece Türkoğlu'nun Hikayesi
18:10 Kadın Futbolunda Çalışma İmkanları
19:00 Telefonunda Ne Var
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