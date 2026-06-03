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Necla Güngör, Kuzey İrlanda maçı öncesi Spor Arena'ya konuştu: 'Büyük bir avantaj sağlayacak!'

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#Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı#Necla Güngör#Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Necla Güngör, Kuzey İrlanda maçı öncesi Spor Arenaya konuştu: Büyük bir avantaj sağlayacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 19:15

Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, Kuzey İrlanda ile oynayacakları Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 5. hafta maçı öncesi görüşlerini Spor Arena'ya aktardı.

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Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 5. hafta maçında 5 Haziran Cuma günü Kuzey İrlanda ile evinde karşı karşıya gelecek.

Grupta oynadığı 4 maçta topladığı 7 puanla 2. sırada yer alan Kadın Milli Futbol Takımımız, bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda grup ikinciliğini garantileyecek.

Bu önemli randevu öncesi hedeflerini Spor Arena’dan Selen Cansu Aksoy’un mikrofonuna anlatan Teknik Direktör Necla Güngör, play-off yolunda taraftara destek çağrısında bulundu.

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"BÜYÜK BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK"

Mücadelenin önemine dikkat çeken Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için çok önemli bir maç. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı Kuzey İrlanda'da, çok zorlu hava koşullarında 1-0 kazanmayı başarmıştık. Şimdi ise kendi evimizde, taraftarımızın önünde aynı mücadeleyi sergileyip daha da iyi bir sonuçla sahadan galip ayrılmak istiyoruz.

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Kazandığımız takdirde gruptaki ikinciliğimizi netleştirmiş olacağız. Bu da bizim için play-offlarda büyük bir avantaj sağlayacak. O yüzden çok önemli bir maç. Buradan da herkese bir çağrım olmuş olsun cuma günü bütün taraftarımızı bekliyoruz. "

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#Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı#Necla Güngör#Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

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