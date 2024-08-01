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Necla Güngör Kıragası'nın röportajı, Avrupa'nın en büyük kadın futbol sitesinde

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#Kadın Futbol#Necla Güngör Kıragası#A Milli Kadın Futbol Takımı
Necla Güngör Kıragasının röportajı, Avrupanın en büyük kadın futbol sitesinde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 16:08

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası'nın Hürriyet yazarı Banu Yelkovan'a verdiği röportaj, Avrupa'nın en büyük kadın futbol sitesinde yayınlandı.

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A Milli Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Necla Güngör Kıragası'nın Banu Yelkovan'a verdiği röportaj, Avrupa'nın en büyük kadın futbol sitesi olan 'soccerdonna.de'de yayınlandı.

Röportajda kariyerinden bahseden Necla Güngör Kıragası, Kadın Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü olmasına kadar uzanan süreci anlattı.

Teknik direktörlük tarzı ve futbola bakış açısından bahseden Güngör Kıragası, Milli Takım'la hedef ve hayallerini aktardı.

Almanca olarak yayınlanan röportaja BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz.

Necla Güngör Kıragasının röportajı, Avrupanın en büyük kadın futbol sitesinde

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#Kadın Futbol#Necla Güngör Kıragası#A Milli Kadın Futbol Takımı

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