Necla Güngör Kıragası'nın röportajı, Avrupa'nın en büyük kadın futbol sitesinde

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A Milli Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Necla Güngör Kıragası'nın Banu Yelkovan'a verdiği röportaj, Avrupa'nın en büyük kadın futbol sitesi olan 'soccerdonna.de'de yayınlandı.
Röportajda kariyerinden bahseden Necla Güngör Kıragası, Kadın Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü olmasına kadar uzanan süreci anlattı.
Teknik direktörlük tarzı ve futbola bakış açısından bahseden Güngör Kıragası, Milli Takım'la hedef ve hayallerini aktardı.
Almanca olarak yayınlanan röportaja BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz.