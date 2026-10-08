Necla Güngör Kıragası, Spor Arena’ya özel konuştu: 'Dünya Kupası çok büyük hayalimiz'

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Kadın A Millî Takımımız, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. tur ilk maçında 9 Ekim Cuma günü Slovenya'yı Pendik Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Millîlerimiz, Slovenya ile rövanş karşılaşmasını ise 13 Ekim Salı günü deplasmanda oynayacak.

Kadın A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Spor Arena muhabiri Selen Cansu Aksoy’a 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu özelinde değerlendirmelerde bulundu. Kıragası, rakip Slovenya’yı değerlendirirken; maçın oynanacağı Pendik Stadyumu ile ilgili itirafta bulundu.

2027 Kadınlar Dünya Kupası’nda play offlardayız. Takımın içindeki atmosfer nasıl?

“Takımın içindeki atmosfer şahane. Bütün oyuncularımız inanmış bir şekilde kampımıza geldiler ve şu anda gerçekten bir ilki başarmak için hem kendilerini çok zorluyorlar hem de bizi zorluyorlar. Hem kadro seçiminde bizi çok zorluyorlar aynı zamanda Slovenya karşısında nasıl mücadele edeceklerini, rakiplerini nasıl zorlayacaklarıyla ilgili de bize sinyallerini veriyorlar. Her zamanki gibi aile ortamımızla beraber de güzel bir kamp süreci geçiriyoruz.”

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“DÜNYA KUPASI ÇOK BÜYÜK HAYALİMİZ”

Dünya Kupası’na gitmemiz halinde bu kadro ve siz tarihi bir başarı elde edeceksiniz. Neler hissediyorsunuz?

“Dünya Kupası'na gitmemiz halinde bu kadro ve tarihe geçecek olan başarı için ne hissediyorum? Çok heyecanlıyım. Umarım süreç olumlu bir şekilde devam eder ama sonuç ne olursa olsun kazanan zaten kadın futbolu. Çünkü hayal bile edilemeyen bir noktaya gelmek, Dünya Kupası'nda gidilen yoldaki play off'u oynamak, çok güçlü rakiplere karşı iyi mücadele etmek zaten bizim için çok önemli bir kazanım.

Biz buralara altı sene önce büyük bir hayalle başlamıştık. Bu da çok büyük bir hayalimiz. Şimdi bu hayale adım adım yaklaşmak, o küçük küçük attığımız adımlarla büyük hedeflere ulaşmak tabii ki çok büyük isteğimiz. Umarım sonunda gülen biz oluruz ama bu takımın bir parçası olduğum için öncelikle çok gurur duyuyorum. Ben bu takımın sadece bir parçasıyım. Bu mozaiği oluşturanlar da benim oyuncularım. Umarım sonunda gerçekten gülen taraf biz olur ve bu duygu katlanarak devam eder.”

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“SLOVENYA NASIL BİR TAKIM?”

Slovenya maçında nasıl bir milli takım izleyeceğiz? Slovenya’ya karşı nasıl hazırlanıyorsunuz?

“Slovenya'yı önce biraz anlatmak lazım. Slovenya takımı yıllardır birlikte oynayan, hem genç bir kadroya sahip ama aynı zamanda da yurt dışında çok iddialı liglerde oynayan; İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya liginde oynayan çok kaliteli ayaklara sahip bir takım. Hocalarının oyun mantalitesini çok iyi biliyoruz. Önde baskı yapmayı seven atlet bir takım ve öndeki özellikle o dörtlünün çok tehlikeli olduğunun da farkındayız.

Biz de ona göre şimdi önlemler yaptık. Bizim takımımızın artılarına bakacak olursan da biz de oyunda ikinci bölgede çok iyi savunma yapan, savunmadan artık hücuma geçişleri tamamlayabilen ve özellikle kanatlardaki oyuncularımızın varyasyonlara açık oyun bilgisiyle de taktiğimizi daha fazla geliştirebildiğimiz bir süreç yaşıyoruz. O yüzden Slovenya'dan da çok çekinmeden kendi taktiğimizi onların üstünde uygulayabileceğimiz bir çalışma içerisindeyiz.”

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“PENDİK STADYUMU’NUN UĞURUNA İNANIYORUZ”

Slovenya maçının ilkini önce İstanbul’da oynayacaksınız. Bu size nasıl bir artı sağlayacak?

“Slovenya maçının ilkini İstanbul'da oynamak bence bizim için bir avantaj. Evet, belki ikinci maç daha stresli olacak. Deplasmana gideceğiz, onun bir yorgunluğunu alacağız ama burada avantajlı bir skor elde ettiğimizde taraftarımızın gücüyle bunu başarmak bizim için kıymetli olur. Özellikle Pendik Stadyumu'nu oyuncularımız çok arzu ettiler. Bu stadyumun uğuruna da çok inanıyoruz. Çünkü burada hiç yenilmedik.

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Kendi Riva milli takımlarındaki tesisimiz neyse açıkçası Pendik Stadyumu'nu da öyle görüyoruz ve orada da oluşan bir taraftar grubumuz var. Onların da desteğiyle güzel bir sonuç almak istiyoruz. Umarım yine Pendik Stadyumu uğurlu gelir ve yine kazanan taraf biz oluruz.”

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Bir de son olarak Kadın futbolunun ülkemizdeki durumunu geçmişe kıyasla şu an ne durumda görüyorsunuz?

“Son sorun için çok uzun cevap vermem lazım. Kadın futbolunun ülkemizdeki durumu geçmişle kıyasladığın zaman çok ciddi bir gelişim içerisinde olduğunu çok net görebiliyoruz. Özellikle bizim her sene çıkardığımız atletik performans, taktiksel gelişimle ilgili çıkardığımız raporda da bu çok ortada. Verilerimiz neredeyse iki katına çıkmış. Bu sadece koşu mesafesi anlamında değil.

Yaptığımız sprint mesafesi, attığımız sprint sayısı ve yüksek enerjili metabolik çalışmalarımıza baktığın zaman çok ciddi bir fark ortaya çıkıyor. Atletik anlamda yükselen bir takımın taktiksel anlamdaki varyasyonlarını sahaya yansıtması geçmişe kıyasla çok daha kolay olmaya başladı. Bir de artık oturmuş, her kamp yeni bir oyuncuyu ekleyerek, onu da ısındırarak daha da fazla genişlettiğimiz bir kadromuz da var.

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Hem genç hem deneyimlerini bir arada tuttuğumuz ve onları da inandırdığımız ve süreçte de çok büyük katkı sağladığımız bir oyuncu grubumuz da var. Doğal olarak geçmişle bugünü kıyasladığımız zaman çok büyük bir fark var. Bu şu anda Avrupa'nın en top ülkeleri için yeterli mi? Değil. Ama bizim geçmişteki yerimiz 69'uncu sıralardan eğer şu anda 45'lere, 46'ıncı sıralara geldiysek, bu da hem atletik anlamdaki performansımızın yükselmesi, oyuncularımızın taktiksel anlamdaki gelişimine fayda sağlayıp onları yükseltmek ve en önemlisi bence zihinsel anlamda, mental anlamda oyuncuların hedefe doğru gidebildikleri yoldaki engelleri çok rahatlıkla aşabiliyor olmaları bizim için gelişim adına çok kıymet verdiğimiz önemli üç noktayı aslında işaret ediyor.

Ve ben bu gelişmenin de daha fazla desteği de arkasına alacağını düşünüyorum. Bu rüzgârı alacağımızı da düşünüyorum. O yüzden de Slovenya maçları aslında kadın futbolu için çok önemli bir kırılma anı olduğunu düşünüyorum. Tıpkı İsviçre maçındaki Sinop'taki beraberliğimiz gibi. Orada A ligi oynayan, Avrupa Şampiyonalarında, Dünya Kupalarında yer alan bir takıma karşı bir beraberlik almıştık. Cuma günü ise Slovenya gibi yine A ligi oynamış bir takıma karşı yine çok iyi bir mücadele edip bu sefer kazanmak isteyeceğiz ki böylelikle de aslında bu kırılma noktalarını, o yoldaki engellerden de bir tanesini kenara göndermiş olacağız diye düşünüyorum.”