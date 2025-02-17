Necip Uysal kariyer hedefini açıkladı: 'Başarılı olacağımı düşünüyorum!'

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Siyah-beyazlıların 34 yaşındaki oyuncusu, Beşiktaş YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Sözleşme yenilemekten duyduğu mutluluğu dile getiren Necip Uysal, "Beşiktaş'ta ilk imzamı başkanımız Serdal Adalı ile atmıştım. Başkanımız son imzamı atma fırsatını bana verdi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tarif edilemez bir duygu içindeyim." dedi.

Beşiktaş altyapısına 11 yaşında dahil olduğunu aktaran deneyimli futbolcu, "A takıma yükselmek, kalıcı olmak, kupalar ve başarılar kazanmak, kaptan olmak istiyordum. Bunları başardığım için çok mutluyum. Her futbolcuya nasip olmayacak şeyler yaşadım. Beşiktaş'ta ilk maçıma çıktığımda çok heyecanlanmıştım. Çocukluk hayalim gerçek olmuştu. Top toplayıcılık yaparken bunun hayalini kuruyordum." diye konuştu.

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Beşiktaş ile sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatan Necip, "Hedefim Beşiktaş'ta futbolu bırakmak. İnşallah Allah nasip eder. Futboldan sonra da kafamda teknik adam olmak var. Orada da başarılı olacağımı düşünüyorum. Bugün kadar çalıştığım hocalardan bir şeyler aldım." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüp sayesinde kariyerinde bu noktaya ulaştığına vurgu yapan Necip Uysal, "Beşiktaş benim için bir kulüp değil, aile. Burada büyüdüm, olgunlaştım ve kendimi buldum. Beşiktaş; mücadele, fedakarlık ve aidiyet demektir." dedi.

"SOLSKJAER BİZE ÇOK ŞEY KATACAK"

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in siyah-beyazlı takıma çok şey katacağına inandığını kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, "Teknik direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile benim ve takımın iletişimi çok iyi. Teknik ve taktik bize çok şey katacaktır. Uzun yıllar bizimle beraber olmasını isterim." şeklinde konuştu.

İngiltere temsilcisi Liverpool ile 2014-15 sezonunda oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçını unutamadığını belirten Necip Uysal, Beşiktaş'ta forma giydiği oyunculardan oluşturduğu ilk 11'i ise şöyle sıraladı:

Rüştü Reçber, Gökhan Gönül, Pepe, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Babel, Quaresma, Rafa Silva, Mario Gomez.