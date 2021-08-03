Necati Er kimdir? İşte Milli Atlet Necati Er hakkında merak edilenler
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Necati Er, üç adım atlamada finale çıktı. Necati, üçüncü atlayışında 17.13 metreye ulaşarak bu sezonki en iyi derecesini yaptı. Serisinin en iyi 2. mesafesini atlayan milli atlet, elemeler için belirlenen 17.05 metreyi geçerek doğrudan finale yükseldi. Bu gelişme sonrası Necati Er'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Necati Er kimdir? İşte Milli Atlet Necati Er hakkında merak edilenler...
24 Şubat 1997 tarihinde dünyaya geldi. Er, 2018 Ruhi Sarıalp Kupası'ndaki 16,61 metrelik atlayışıyla, o dönem Şeref Osmanoğlu'na ait üç adım atlama Türkiye salon rekorunu egale etmişti.
2019 yılında Avrupa 23 YA Şampiyonası'ndaki 17,37'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı ve 17 m üzerine çıkan ilk Türk üç adım atlayıcı oldu. Er bu sonuçla olimpiyat barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazandı.