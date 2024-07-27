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Necati Ateş'ten transfer itirafı: Erling Haaland'ı Galatasaray'a alıyorduk

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#Galatasaray#Transfer#Necati Ateş
Necati Ateşten transfer itirafı: Erling Haalandı Galatasaraya alıyorduk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 18:46

Galatasaray ve Panathinaikos'ta Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş, sarı kırmızılılarda görev aldığı dönem, Fatih Terim ve Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'a dair açıklamalar yaptı.

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Galatasaray ve Panathinaikos'ta Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Necati Ateş, Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

"HERKES 'FATİH HOCA İLE ÇALIŞMAK ZOR' DİYOR AMA..."

Teknik Direktör Fatih Terim ile çalışmaktan çok memnun olduğunu söyleyen Ateş, "Tabii ki de teknik direktörlük yapacağım ama şu an için Fatih Hoca ile beraberim. Her şeyi ondan öğrenmek benim için çok önemli ve güzel. Beni bırakana kadar da yanındayım. Herkes 'Fatih Hoca ile çalışmak zor' diyor ama bence çok kolay. Geçmişte yaşadığı anılarını anlatıyor, onlardan bir şeyler öğreniyorsun. Zaten bir aileyiz biz. 2004 yılından beri hocamla beraberim. Çok fazla şey öğreniyorsun ve anı biriktiriyorsun. Onun yaşadığı başarıların 4'te 1'ini yaşasam benim için yeterli." diye konuştu.

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"HAALAND'I 8 MİLYON EURO'YA ALIYORDUK"

Galatasaray döneminde Norveçli golcü Erling Haaland transferini bitirmek üzere olduklarını kaydeden Necati Ateş, "Scout ekibinden bize Haaland ismi geldi, izledik ve bayıldık. Daha 17 yaşındaydı o zaman. Fatih Hoca, 'Gidin yardımcım olarak izleyin' dedi, Molde Stadı'na gittik. Önümüzde 70-80 tane oyuncu izleme ekibi vardı. Real Madrid, Barcelona, Juventus, City, United aklına gelebilecek kim varsa... Herkes Haaland'ı izlemeye gelmiş. 10 dakika izledik, 2 gol attı. Telefonda tacizde bulunuyoruz hocaya, 'Hocam bunu almamız lazım' diye. 8 milyon Euro'luk bir anlaşma oluyor ama maalesef FFP'den bize ceza gelince alamadık. Şimdi öyle bir sıkıntı olmadığı için 20 milyon Euro'ya oyuncu alabiliyorsun." dedi.

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"TÜRK OLDUĞUMUZ İÇİN BİZİ SEVMEDİLER"

Panathinaikos dönemi hakkında konuşan Ateş, Yunan ekibinde çok zor bir futbol ortamı olduğunu belirtirken "Panathinaikos'ta çok zor bir futbol iklimi var. Sen Türk'sün, onlar Yunan. İşin içine futbol girince çok sert oluyor. Bir kere seni Türk olduğun için sevmiyorlar, başarılı olmak zorundasın. Harika gidiyordu ama sonunda başkan korktuğunu ve ona karşı çok tepki olduğunu söyledi. Kupa finaline kaldık ve kalsaydık önümüzdeki sene yüzde 100 şampiyon olurduk, ligi öğrendik. Hocamız kalırsak sorun olacağını söyledi ve biz de ayrıldık." ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Transfer#Necati Ateş

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