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Necati Ateş'ten Kadir Sağlam'a sert tepki: 'Şaka mısınız ya! Çok kötü...'

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#Necati Ateş#GALATASARAY#Süper Lig
Necati Ateşten Kadir Sağlama sert tepki: Şaka mısınız ya Çok kötü...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 10:21

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Necati Ateş, sarı kırmızılıların Trabzonspor ile karşılaştığı maç sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Eski Galatasaraylı futbolcu ve şimdilerde hem antrenörlük hem de yorumculuk yapan Necati Ateş, Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'u ağırladığı müsabakanın oynandığı sırada sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Zorlu müsabakanın devam ettiği sırada Necati Ateş bir pozisyon sonrası hakem Kadir Sağlam'ın kararına büyük tepki gösterdi.

44 yaşındaki antrenör, Trabzospor'un golü öncesi topun çizgiyi geçtiğini savundu ve söz konusu anı paylaştı.

'ŞAKA MISINIZ YA!'

Necati Ateş paylaşımına "Şaka mısınız ya! Her hafta daha da kötüsünü nasıl yapabiliyorsunuz, inanılır gibi değil!" notunu düştü.

Derbi sonrası bir paylaşım daha yapan Necati Ateş, "Gerçekten hakemlerimiz çok kötü maç yönetiyor. Bugün iki takım da harika bir oyun izletti bize. Cesur, bol pozisyonlu, şampiyonluk maçı tadında" ifadelerini kullandı.

 

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#Necati Ateş#GALATASARAY#Süper Lig

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