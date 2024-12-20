Necati Ateş'ten Galatasaray'a transfer önerisi: Muazzam olur

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Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Necati Ateş, sarı kırmızılı takımın transfer gündemini değerlendirdi.

Ayrılığı gündemde olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson hakkında Ajansspor'a konuşan Necati Ateş, "Son dönemde bocalamış olabilir ancak Nelsson, Danimarka Milli Takımı'nın stoperi ve değerli bir oyuncu" dedi.

Victor Nelsson ile ayrılık kararı alınması durumunda oyuncunun mutlaka talibinin çıkacağını kaydeden Necati Ateş, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Slovak oyuncu Skriniar için övgü dolu ifadeler kullandı.

PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ın özel bir futbolcu olduğunu söyleyen Necati Ateş, "Skriniar savunmada 3'lü de 4'lü de oynayabiliyor. Okan Hoca için muazzam tercih olur. Galatasaray'ın Skriniar'ı alma gibi bir düşüncesi varsa hiç düşünmem alırım" şeklinde konuştu.