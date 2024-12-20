×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Necati Ateş'ten Galatasaray'a transfer önerisi: Muazzam olur

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Necati Ateş
Necati Ateşten Galatasaraya transfer önerisi: Muazzam olur
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 18:23

Galatasaray'ın eski oyuncusu ve antrenörü Necati Ateş, sarı kırmızılıların transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Necati Ateş, sarı kırmızılı takımın transfer gündemini değerlendirdi.

Ayrılığı gündemde olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson hakkında Ajansspor'a konuşan Necati Ateş, "Son dönemde bocalamış olabilir ancak Nelsson, Danimarka Milli Takımı'nın stoperi ve değerli bir oyuncu" dedi.

Victor Nelsson ile ayrılık kararı alınması durumunda oyuncunun mutlaka talibinin çıkacağını kaydeden Necati Ateş, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Slovak oyuncu Skriniar için övgü dolu ifadeler kullandı.

PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ın özel bir futbolcu olduğunu söyleyen Necati Ateş, "Skriniar savunmada 3'lü de 4'lü de oynayabiliyor. Okan Hoca için muazzam tercih olur. Galatasaray'ın Skriniar'ı alma gibi bir düşüncesi varsa hiç düşünmem alırım" şeklinde konuştu.

Gözden KaçmasınU19 derbisinde Galatasaray, Fenerbahçeyi mağlup ettiU19 derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Necati Ateş

BAKMADAN GEÇME!