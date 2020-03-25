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Haber Giriş: 25.03.2020 - 09:37,Son Güncelleme:/

NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu isyanı!

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NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu isyanı!
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NEC Nijmegen Yöneticisi Wilco van Schaik, Ali Koç ve yönetimine isyan etti.

NEC Nijmegen Yöneticisi Wilco van Schaik, Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimine sitem etti.

Geçtiğimiz sezonun başında Ferdi Kadıoğlu’nu sattıklarını hatırlatan Van Schaik, “Fenerbahçe’den hâlâ ödeme alamadık. Finansal zorluklar yaşıyoruz. Seçeneklerimizin ne olduğuna bakacağız. Virüs nedeniyle her şey durdu. Kulübü ayakta tutmak için Ferdi’nin parasını almamız gerek” dedi. (Fanatik)

NEC Nijmegenden Fenerbahçeye Ferdi Kadıoğlu isyanı

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