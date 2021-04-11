Ne yaptın Erling Haaland! Hız rekoru kırdı, olay oldu...

Spor Arena Dış Haber | Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Dortmund'un Bundesliga'da Stuttgart'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya Norveçli forvet damgasını vurdu.

Uzun boyu ve güçlü fiziğine bakınca Haaland'ın hızlı olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak durum hiç öyle değil. Aksine Haaland, Almanya'nın en hızlı futbolcusu olmayı başardı....

O ARTIK ALMANYA'NIN EN HIZLISI...

Haaland, Dortmund'un Stuttgart ile oynadığı maçta 36.04 kilometre ile koşarak Bundesliga'nın hız rekorunu kırdı.

Bundesliga'da bundan önceki hız rekoru 35.95 km ile Bayern Münih'ten Alphonso Davies'e aitti.

''BU ADAM BİR ROBOT, BAŞKA AÇIKLAMASI YOK''

Norveçli golcünün Almanya'da hız rekoru kırması sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken ''Çılgın Haaland Bundesliga'nın hız rekorunu kırdı. Bu kadar iri gözüken biri bunu nasıl yapabilir? Gerçekten çok özel bir futbolcu'', ''Yemin ederim bu adam laboratuvarda üretildi, başka açıklaması yok'' ve ''Haaland bir robot. Yapamadığı şey yok, eksiği yok.'' yorumları kullanıldı.

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