Ne yaptın Diagne! Galatasaray'ın en erken golü...
Gençlerbirliği ağlarını 27. saniyede sarsan Mbaye Diagne, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü kaydetti.
Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray, maçın henüz 27. saniyesinde bulduğu golle öne geçti.
Emre Taşdemir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne, şık bir vuruşla ağları sarsarken Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü kaydetti (27. saniye).
Senegalli golcü, Galatasaray formasıyla son 7 lig maçında 9. golünü kaydetti.
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