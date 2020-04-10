Ne yaptın Cristiano Ronaldo! Corona virüs karantinasını yine dinlemedi

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum'da antrenman yaptı. Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti.

Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.

SEVGİLİSİ İLE DE ÇIKMIŞTI

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Georgina Rodriguez ile dışarı çıkıp karantina uyarılarını dinlememişti. Portekiz'e 'karantina altında kalmaya gidiyorum' diyerek İtalya'dan ayrılan Ronaldo'nun maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan hareket etmesi oldukça tepki çekmişti.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!