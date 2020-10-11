Ne güzelsin voleybol

U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takımımız ikinci olurken, Türkiye filede başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Voleybolumuzun sembol ismi Cengiz Göllü’nün attığı tohumlar meyvesini verirken, Federasyon Başkanı Akif Üstündağ başarıda tüm voleybol camiasının payı olduğunu söyledi.

Cengiz Göllü’nün koyduğu kilometre taşlarıyla şekillenen, Eski Voleybol Federasyonu Başkanı Naci Bayamlıoğlu’nun, Eczacıbaşı, Güneş Sigorta-Vakıfbank ailelerinin ve üç güzide kulübün içindeki voleybol sevdalılarıyla devleşen Türk voleybol tarihi sporumuzun yüz akı olmaya devam ediyor. Violet, Meral, Hülya, Selcan, Nalan, Natalia, Özlem’lerle atağa kalkan, Neslihan, Seda, Gözde, Eda, Naz, Hande, Pelinler ile coşan yeni jenerasyonlarımızla dünyaya adlarını altın harflerle yazılacağı görünen, uluslararası alandaki en başarılı branşımız olan voleybol genç kızlarımızın için de bir umut ışığı, yüz akı, gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Diğer branşlara da örnek

Uluslararası arenada kazanılan her başarıyla Türk kadınının imkan verilirse neler başarabileceğini gözler önüne sunması, toplumumuzu dünyaya tanıtması anlamında da büyük anlam taşıyor. Türk voleybol tarihinde çok özel bir yeri olan Cengiz Göllü’nün attığı tohumların bugün dünya çapında bir noktaya erişmesi, diğer branşlar için de örnek teşkil ediyor. Peş peşe açılan modern voleybol salonlarının katkısıyla Bursa, Tokat, Arhavi, Bingöl Solhan, Şanlıufa Haliliye, Yozgat Sorgun, Aksaray, Aydın, Çanakkale’de kurulan kulüpler, Süper Lig’e yükselirken voleybol gün geçtikçe genişlemeye devam ediyor.

Üstündağ: Başarı ortak başarıdır

TVF Başkanı Akif Üstündağ, ‘Voleybolda bu çıkışın mimarı kimler?’ sorumuza “Bu başarının arkasında tüm voleybol camiası vardır” şeklinde yanıt vererek şöyle devam etti: “Başarı ortak başarıdır. Hepimiz aynı takımdayız. Voleybolun başarısında kulüplerimizi, sporcularımız, antrenörlerimizi vurgulamalıyız. Başarıda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği desteğin özel ve anlamlı yeri vardır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız’ın voleybolun başarısında önemli yeri vardır.” Tesisleşmeye de dikkat çeken Üstündağ “Tesislerimizin varlığı, kulüp ve sporcularımızın dünya standartlarında çalışma şartlarına sahip olmasını sağlamaktadır” dedi.