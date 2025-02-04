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Ndour Fiorentina'ya, Musrati Monaco'ya

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#Beşiktaş#Cher Ndour#Al-Musrati
Ndour Fiorentinaya, Musrati Monacoya
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 07:00

BEŞiKTAŞ, dün iki futbolcusu ile resmen vedalaştı.

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Siyah beyazlılar ilk olarak sezon başı PSG’den kiralanan Cher Ndour ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Boşa çıkmasının ardından devreye giren Fiorentina Kulübü, genç oyuncunun bonservini 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında PSG’den aldı.

Beşiktaş’tan ikinci KAP açıklaması Al-Musrati için geldi. Siyah beyazlılar, Libyalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Monaco’ya kiralandığını açıkladı. Al Musrati’nin sezon sonuna kadar kalan maaşını ödeyecek olan Ligue 1 ekibi, kiralama bedeli olarak da Beşiktaş’a 1 milyon Euro verecek. Oyuncunun satın alma opsiyonu 11 milyon Euro olurken, Monaco ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmada 2 milyon Euro’luk bonus maddesi de bulunuyor.

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#Beşiktaş#Cher Ndour#Al-Musrati

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