Ndombele'nin gol attığı maçta 8 gollü galibiyet

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Fransa Ligue 1'in 5. hafta mücadelesinde Nice, sahasında Saint-Etienne'i 8-0 mağlup etti.

Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanan müsabakada Nice'in galibiyet gollerini 4. dakikada Batubinsika (KK), 7. dakikada Tanguy Ndombele, 24. dakikada Cho, 26 ve 39. dakikalarda Moukoko, 36. dakikada Guessand, 76. dakikada Diop ve 86. dakikada penaltıdan Pablo Rosario kaydetti.

Bu sonuçla 7 puana yükselen Nice, 6. sıraya çıktı. Saint-Etienne ise 3 puanla 16. sırada kaldı.

Nice, Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Lens'e konuk olacak. Saint-Etienne ise Nantes'a konuk olacak.

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Tanguy Ndombele, Nice'te çıktığı 5 lig maçında 1 gol ve 1 asiste ulaştı.