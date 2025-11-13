×
Spor Haberleri

Ndao'nun menajerinden açıklama: 'İşlem bilgisi dışında'

Güncelleme Tarihi:

Ndaonun menajerinden açıklama: İşlem bilgisi dışında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 07:00

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'dan 12 ay ceza alan Alassane Ndao için açıklama geldi.

PFDK’nın bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay ceza verdiği Konyasporlu Alassane Ndao’nun menajeri Doğan Ercan, Senegalli futbolcunun suçsuz olduğunu savundu.

BBN Haber’e konuşan Ercan, “Ndao adına geçen sene 2-3 aylık bir süreçte yasal bir sitede yapılan bahis işlemi var. Ancak bu işlemi Ndao değil, onun sürekli yanında olan bir kişi yapmış. Bu kişi, Senegal’e yardıma ihtiyacı olanlara kargo göndereceğim diyerek Ndao’nun telefonunu alıyor. O süreçte kendi bilgisi dışında işlem yapılmış” dedi.

