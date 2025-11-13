Ndao'nun menajerinden açıklama: 'İşlem bilgisi dışında'

Haberin Devamı

PFDK’nın bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay ceza verdiği Konyasporlu Alassane Ndao’nun menajeri Doğan Ercan, Senegalli futbolcunun suçsuz olduğunu savundu.

BBN Haber’e konuşan Ercan, “Ndao adına geçen sene 2-3 aylık bir süreçte yasal bir sitede yapılan bahis işlemi var. Ancak bu işlemi Ndao değil, onun sürekli yanında olan bir kişi yapmış. Bu kişi, Senegal’e yardıma ihtiyacı olanlara kargo göndereceğim diyerek Ndao’nun telefonunu alıyor. O süreçte kendi bilgisi dışında işlem yapılmış” dedi.