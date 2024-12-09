×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

NBA'nin eski blok kralından skandal hareket: Rakibinin boğazına yapıştı!

Güncelleme Tarihi:

#Serge Ibaka#Euroleague#NBA
NBAnin eski blok kralından skandal hareket: Rakibinin boğazına yapıştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 12:33

İspanya Liga ACB'nin 10. haftasında Real Madrid ile Unicaja Malaga karşı karşıya geldi. Karşılaşma sırasında basketbol sahasında görmek istemediğimiz bir olay yaşandı. Real Madridli Serge Ibaka ile Unicaja Malagalı Dylan Osetkowski birbirine girdi. İşte tüm detaylar...

Haberin Devamı

İspanya'nın en üst düzey erkek basketbol ligi olan Liga ACB'nin 10. haftasında Real Madrid evinde Unicaja Malaga'yı ağırladı.

Karşılaşma eflatun beyazlıların 90-77'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken maçın sonunda tatsız bir olay yaşandı.

Gözden KaçmasınGüntekin Onay şaşkına döndü: Kariyerini bitirecek hamle, resmen...Güntekin Onay şaşkına döndü: 'Kariyerini bitirecek hamle, resmen...'Haberi Görüntüle


IBAKA RAKİBİNİN BOĞAZINA YAPIŞTI

Maçın bitimine 49 saniye kalırken Unicaja Malaga oyuncusu David Kravish serbest atış kullandı. Kravish serbest atışı sayıya çevirirken Real Madridli Serge Ibaka ile Malagalı Dylan Osetkowski olası bir rebound için mücadeleye girişti.İkili arasındaki mücadele kısa zaman içinde bir kavgaya dönüştü.

Rakibinin müdahalesine sinirlenen Serge Ibaka, Osetkowski'yi boğazından tutarak reklam panolarından sarkıttı.

OYUNDAN ATILDI

Yaşanan bu kavgada taraflar oyuncular ve hakemler tarafından sonlandırıldı. Osetkowski herhangi bir ceza almazken Ibaka maçtan diskalifiye edildi.

Haberin Devamı

NBA'DE BLOK KRALI OLMUŞTU

Şu an Euroleague ekibi Real Madrid'de forma giyen Serge Ibaka, 2011-2012 sezonunda NBA'de blok kralı olmuştu. 2009'dan 2023'e kadar NBA takımlarının formalarını giyen İspanyol yıldız, 2023'de Bayern Münih ile Avrupa basketboluna geri dönmüş ve bu sezonun başında Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

REAL MADRID LİGDE 4. SIRADA

Euroleague'de sezona çok kötü bir başlangıç yapan Real Madrid, Liga ACB'ye de iyi bir başlangıç yapamadı. İlk 10 haftanın sonunda 7 galibiyet alabilen eflatun beyazlılar, ligin dördüncü basamağında yer alıyor. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serge Ibaka#Euroleague#NBA

BAKMADAN GEÇME!