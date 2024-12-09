NBA'nin eski blok kralından skandal hareket: Rakibinin boğazına yapıştı!

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İspanya'nın en üst düzey erkek basketbol ligi olan Liga ACB'nin 10. haftasında Real Madrid evinde Unicaja Malaga'yı ağırladı.

Karşılaşma eflatun beyazlıların 90-77'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken maçın sonunda tatsız bir olay yaşandı.



IBAKA RAKİBİNİN BOĞAZINA YAPIŞTI

Maçın bitimine 49 saniye kalırken Unicaja Malaga oyuncusu David Kravish serbest atış kullandı. Kravish serbest atışı sayıya çevirirken Real Madridli Serge Ibaka ile Malagalı Dylan Osetkowski olası bir rebound için mücadeleye girişti.İkili arasındaki mücadele kısa zaman içinde bir kavgaya dönüştü.

Rakibinin müdahalesine sinirlenen Serge Ibaka, Osetkowski'yi boğazından tutarak reklam panolarından sarkıttı.

OYUNDAN ATILDI

Yaşanan bu kavgada taraflar oyuncular ve hakemler tarafından sonlandırıldı. Osetkowski herhangi bir ceza almazken Ibaka maçtan diskalifiye edildi.

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NBA'DE BLOK KRALI OLMUŞTU

Şu an Euroleague ekibi Real Madrid'de forma giyen Serge Ibaka, 2011-2012 sezonunda NBA'de blok kralı olmuştu. 2009'dan 2023'e kadar NBA takımlarının formalarını giyen İspanyol yıldız, 2023'de Bayern Münih ile Avrupa basketboluna geri dönmüş ve bu sezonun başında Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

REAL MADRID LİGDE 4. SIRADA

Euroleague'de sezona çok kötü bir başlangıç yapan Real Madrid, Liga ACB'ye de iyi bir başlangıç yapamadı. İlk 10 haftanın sonunda 7 galibiyet alabilen eflatun beyazlılar, ligin dördüncü basamağında yer alıyor.